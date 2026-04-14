Ghana : Carlos Queiroz nommé sélectionneur des Black Stars

La Fédération ghanéenne de football a officialisé la nomination de Carlos Queiroz au poste de sélectionneur des Black Stars. Sa mission sera de préparer et conduire l’équipe nationale lors de la campagne en vue de la Coupe du monde 2026.

Carlos Queiroz apporte avec lui une longue carrière internationale et une solide réputation tactique acquise au fil des décennies. Né le 1er mars 1953 à Nampula, alors sous administration portugaise, Queiroz possède des racines africaines qui renforcent son lien émotionnel avec le continent, lien qu’il retrouve aujourd’hui au plus haut niveau du football.

Un CV éclectique et une philosophie de jeu

Il s’est fait connaître sur la scène internationale en dirigeant la sélection portugaise des moins de 20 ans, qu’il a menée au sacre mondial en 1989 puis en 1991, révélant au passage des générations de joueurs qui allaient marquer leur époque, parmi lesquels Luís Figo et Rui Costa.

Queiroz est aussi l’un des rares entraîneurs à avoir une présence régulière en phases finales de Coupe du monde, ayant travaillé avec plusieurs sélections au fil des éditions, ce qui lui confère une expérience précieuse des enjeux planétaires et des qualifications.

Son passage en Iran, entre 2011 et 2019 est également le signe de sa capacité à structurer une équipe. Sous sa gouverne, l’Iran a obtenu pour la première fois deux qualifications consécutives pour le Mondial et s’est forgé une réputation de formation difficile à attaquer.

En club, il a été l’un des adjoints majeurs de Manchester United et a participé à des succès majeurs du club en Premier League, notamment en contribuant au triomphe en Ligue des champions en 2008. Sir Alex Ferguson a fréquemment salué son sens tactique et la rigueur apportée à la préparation des rencontres.

Sa courte expérience sur le banc du Real Madrid lors de la saison 2003-2004 s’est soldée par la conquête de la Supercoupe d’Espagne, même si l’insuffisante constance en Liga a précipité son départ après un exercice.

La carrière de Queiroz l’a mené sur plus d’une dizaine de territoires, couvrant cinq continents : de l’Afrique du Sud à la Colombie, en passant par le Japon, le Qatar, les États-Unis et l’Égypte, bâtissant ainsi une vision du football résolument internationale.

Son modèle de jeu privilégie l’organisation défensive et la compacité. Les équipes qu’il dirige sont souvent bien ordonnées, difficiles à percer et capables de tenir tête à des adversaires réputés supérieurs sur le papier.

Avec l’Égypte, il est allé jusqu’en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 et n’a perdu qu’aux tirs au but face au Sénégal.

À 73 ans, il conserve une forte passion pour le métier. Polyglotte et très investi dans la formation des joueurs, il se présente parfois comme l’un des « derniers » représentants d’une génération d’entraîneurs classique, apportant méthode et expérience à chaque mission.

Le Ghana affrontera en phase de groupes la Croatie, l’Angleterre et le Panama et l’arrivée de Queiroz renforce l’espoir d’une équipe plus disciplinée tactiquement et mieux préparée pour s’imposer durablement sur la scène internationale.