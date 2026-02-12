Ghana : Mohammed Salisu forfait pour la Coupe du Monde de football

Le Ghana, déjà assuré d’une place pour la Coupe du Monde 2026, devra se passer de Mohammed Salisu. Le défenseur, en cours de rééducation après une lourde blessure subie début janvier, ne sera pas opérationnel pour le début de la compétition attendu en juin.

Otto Addo, le sélectionneur, perd ainsi un élément qu’il espérait intégrer dans sa prochaine liste. Salisu, qui figurait dans les compositions ghanéennes lors des douze dernières rencontres et avait marqué trois fois, ne répondra pas présent pour le rendez-vous mondial.

Le staff médical a confirmé l’ampleur de l’incident : d’après le docteur Prince Pambo, le joueur doit suivre neuf mois de rééducation. Opéré pour une lésion au genou gauche en début d’année, il a dû renoncer à la seconde moitié de la saison de Ligue 1.

Conséquences sportives et options pour les Black Stars

Monégasque cette saison, Salisu avait pris part à dix-huit matches avant son indisponibilité. Son absence prive la sélection ghanéenne d’un défenseur habitué aux responsabilités et aux sorties internationales régulières, obligeant le staff à réévaluer ses solutions défensives.

Dans l’optique du Mondial, les Ghanéens devront réfléchir à des alternatives pour combler le vide laissé dans l’axe. Les échéances de préparation offrent l’opportunité de tester d’autres profils et d’ajuster les schémas tactiques en fonction de la profondeur d’effectif.

Le Ghana figure dans le groupe L de la phase finale aux côtés du Panama, de l’Angleterre et de la Croatie, une poule exigeante où la solidité défensive sera un atout essentiel. Les choix du sélectionneur pour pallier l’absence de Salisu seront scrutés à l’approche du tournoi.