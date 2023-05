Ghana: Michael Essien revient sur son transfert au Real Madrid

-Publicité-

Dans une interview accordée à Citi Sports, l’ancien milieu de terrain des Blacks Stars du Ghana, Michael Essien, est revenu sur son transfert inattendu au Real Madrid lors de la saison 2012-2013.

Le 31 août 2012, en manque de temps de jeu à Chelsea, Michael Essien est prêté pour une saison avec option d’achat au Real Madrid, et retrouve ainsi son ancien entraîneur en la personne de José Mourinho qui dirigea Chelsea de 2004 à septembre 2007. Il inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face au Real Saragosse le 3 novembre 2012. Malgré de bonnes performances, le Real Madrid ne lève pas l’option d’achat et Essien retourne à Chelsea à la fin de la saison. Une belle aventure tout de même pour le Black Star qui s’en souvient encore, dix ans plus tard.

Dans une interview avec Citi Sports, l’ancien international ghanéen a raconté comment le transfert s’est produit, y compris l’incident désormais célèbre où il a sauté du bus de l’équipe de Chelsea pour conclure l’accord avant la date limite de transfert.

- Publicité-

« J’étais dans le bus à Monaco avec l’équipe de Chelsea, on allait jouer un match de Supercoupe d’Europe contre l’Atletico. Un numéro bizarre m’a appelé. C’était José Mourinho. Il m’a demandé si c’était vrai que j’allais signer à Arsenal. Je lui ai dit que je n’étais pas certain. Il m’a dit ‘Viens avec moi, au Real Madrid’. Je lui ai répondu que j’étais prêt pour ça », a confié Essien.

« Mon agent m’a demandé de vite revenir à l’hôtel. Il a dit qu’il devait envoyer un fax à certaines personnes, alors j’ai dû crier au chauffeur de bus comme un fou pour l’arrêter. Tous mes coéquipiers me regardaient. Ils me disaient : ‘Michael, qu’est-ce qui se passe ?’. Je leur ai dit que je devais absolument descendre du bus. Le bus s’est arrêté et je suis retourné à l’hôtel pour attendre mon agent. Il est venu et a envoyé le fax et heureusement tout a été finalisé à temps », a-t-il ajouté.

Michael Essien a fait 35 apparitions avec le Real Madrid au cours de son contrat de prêt d’un an, marquant deux buts et faisant une passe décisive. Son transfert à la Casa Blanca est souvent considéré comme l’un des plus étranges de l’histoire du football.

Articles similaires