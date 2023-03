Ghana: Michael Essien réagit à la retraite sportive de Mesut Ozil

Michael Essien a félicité l’ancien coéquipier et ami Mesut Ozil après que le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a mis un terme à sa carrière de footballeur.

L’ancienne star d’Arsenal et du Real Madrid a annoncé sa retraite sportive le mercredi 22 mars 2023. Ozil et Essien ont joué ensemble pendant la brève période de prêt de l’ancien milieu de terrain de Chelsea chez les Madrilènes. « Profitez de votre retraite mon ami, Mesut Ozil« , a écrit l’ex-joueur des Black Stars sur ses réseaux sociaux.

L’ancien international allemand a connu une brillante carrière de 17 ans. Il a remporté la Liga, la DFB Pokal, quatre FA Cup anglaises et la Coupe du monde de football 2014 au Brésil.

« Bonjour à tous, après mûre réflexion, j’annonce ma retraite immédiate du football professionnel, a écrit Ozil sur Instagram. J’ai eu le privilège d’être un joueur de football professionnel depuis près de 17 ans maintenant et je suis incroyablement reconnaissant de cette opportunité. Mais ces dernières semaines et ces derniers mois, ayant également subi des blessures, il est devenu de plus en plus clair qu’il est temps de quitter la grande scène du football« .

« Ce fut un voyage incroyable rempli de moments et d’émotions inoubliables. Je tiens à remercier mes clubs – Schalke, Werder Brême, le Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce, Basaksehir et les entraîneurs qui m’ont soutenu, ainsi que mes coéquipiers qui sont devenus amis. . Des remerciements particuliers doivent être adressés aux membres de ma famille et à mes amis les plus proches. Ils ont fait partie de mon parcours depuis le premier jour et m’ont apporté tant d’amour et de soutien, dans les bons comme dans les mauvais moments« , a-t-il ajouté.