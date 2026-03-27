Ghana : l’État retrouve le marché financier local après plus de deux ans d’absence

Le Ghana reprend contact avec son marché obligataire domestique après plus de deux ans d’interruption. Le gouvernement annonce le lancement, fin mars, d’une émission en cedi à 7 ans dont la souscription est prévue du 30 mars au 1er avril. Cette opération s’inscrit dans un plan de mobilisation de ressources via des instruments moyen et long terme, avec un objectif annuel global d’environ 20,2 milliards de cedis.

En décembre 2022, Accra avait suspendu une grande partie du service de sa dette souveraine, déclenchant une restructuration dans le cadre d’un accord de soutien d’environ 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Ce défaut avait entraîné la fermeture quasi complète de l’accès du pays aux marchés financiers internationaux et domestiques.

Les autorités ghanéennes expliquent vouloir, par cette émission en monnaie locale, relancer un programme de financement interne et reconstituer une courbe de rendement souveraine. La disponibilité de références de taux à différentes échéances est présentée comme un élément utile pour le fonctionnement du système financier et la tarification du crédit.

Contexte macroéconomique, risques et modalités de l’opération

Sur le plan macroéconomique, le Ghana présente des signes d’amélioration : l’inflation est redescendue à 3,3%, selon les données officielles, et la banque centrale a opéré un assouplissement monétaire notable avec une réduction cumulée de 14 points de pourcentage de ses taux directeurs. Ces évolutions ont contribué à réduire les pressions sur le cedi et à améliorer les marges de manœuvre en politique économique.

Publicité

Un facteur externe favorable a été la hausse du prix de l’or, dont le Ghana est le premier producteur en Afrique. Les recettes tirées de l’exportation de l’or ont permis d’accroître les réserves de change, ce qui a participé à la stabilisation relative de la monnaie nationale au cours des derniers mois.

L’émission annoncée est prévue pour une maturité de sept ans. Le montant précis de l’opération ne sera fixé qu’au moment du lancement et s’inscrira dans un calendrier annuel de levées de fonds ciblant environ 20,2 milliards de cedis via des titres à moyen et long terme. La période de souscription a été communiquée officiellement : ouverture le 30 mars et clôture le 1er avril.

Les autorités mettent en avant l’objectif de reconstituer une dynamique de marché domestique et de fournir des repères de taux pour les acteurs financiers. Pour les investisseurs, la décision d’acheter des titres 7 ans en cedi dépendra de la perception du risque souverain, des rendements offerts et des opportunités de diversification.

Publicité

Des observateurs notent que la baisse des taux domestiques peut réduire l’attrait des titres locaux pour les capitaux étrangers si les rendements ne compensent pas les risques de change et de liquidité. En revanche, une base d’investisseurs locaux solide et des références de taux rétablies pourraient faciliter le refinancement des maturités futures et la circulation des instruments sur le marché national