Ghana: les précieux conseils d’Adebayor aux Black Stars avant le choc contre l’Egypte

L’ancien international togolais Emmanuel Adebayor insiste sur le fait que les Black Stars devront aborder le match contre l’Egypte avec la bonne mentalité s’ils veulent tirer quelque chose de ce match, prévu ce jeudi à l’occasion de la 2è journée du groupe B à la CAN 2023.

Le Ghana a perdu contre le Cap-Vert (1-2) lors de son match d’ouverture dimanche et affrontera les septuples champions dans l’espoir de rebondir après un mauvais départ.

Selon Adebayor, techniquement, l’équipe a l’air bien mais il manque quelque chose et cela a à voir avec la façon dont les joueurs abordent le jeu. « Techniquement, ils sont bons, mais tactiquement ils n’étaient pas en forme, ils ne sont pas les meilleurs. La technicité et la tactique ne sont plus importantes lorsque vous jouez la Coupe d’Afrique des Nations. Ce qui est important dans la CAN, c’est l’envie et la mentalité », a déclaré Adebayor à Sienu TV.

« La mentalité doit être bonne, l’enthousiasme du jeu, il faut y aller et savoir que l’on représente un pays« , a-t-il ajouté. Relégué à la dernière place dans la poule B après son faux pas contre les Requins Bleus, le Ghana n’a pas droit à l’erreur alors que les Pharaons viennent en conquérants après leur sortie ratée contre le Mozambique (2-2), dimanche dernier.