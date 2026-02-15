Ghana: les Black Stars sans Salisu, Abu et Kudus pour la trêve de mars

La sélection ghanéenne aborde la prochaine trêve internationale de mars avec un effectif amoindri par plusieurs pépins physiques. Deux titulaires sont déjà forfaits, tandis que d’autres éléments du groupe interrogent les staffs médical et technique quant à leur disponibilité.

La sélection ghanéenne aborde la prochaine trêve internationale de mars avec un effectif amoindri par plusieurs pépins physiques. Deux titulaires sont déjà forfaits, tandis que d’autres éléments du groupe interrogent les staffs médical et technique quant à leur disponibilité.

Mohammed Salisu et Francis Abu ont dû passer sur le billard et entament une phase de récupération qui les tiendra éloignés des pelouses pendant plusieurs semaines. De son côté, Mohammed Kudus, touché lors d’une rencontre de Premier League face à Sunderland en janvier, poursuit une rééducation intensive. L’attaquant de Tottenham a sollicité l’accord de son club pour rester aux Pays-Bas afin de bénéficier d’un suivi spécialisé et espère pouvoir revenir plus tôt que prévu si sa progression le permet.

Parmi les autres dossiers suivis avec attention, Ernest Nuamah vient tout juste de reprendre le chemin des entraînements à Lyon après une longue indisponibilité liée à une rupture du ligament croisé antérieur. Tariq Lamptey, très peu utilisé depuis son arrivée à la Fiorentina — seulement deux apparitions — voit son temps de jeu compromettre ses chances d’être retenu. Enfin, Thomas Partey, malgré son statut de cadre, enchaîne des situations compliquées hors des terrains et n’a été titulaire que sept fois sur quatorze rencontres avec Villarreal, ce qui pourrait peser dans les choix de la sélection.

Options tactiques et repérage de nouveaux éléments

Face à ce tableau médical, Otto Addo pourrait privilégier des joueurs en pleine forme physique et élargir ses options en intégrant des profils différents. Lors du rassemblement de mars, le Ghana disputera deux amicaux de haute volée : le 27 contre l’Autriche, puis le 30 face à l’Allemagne — des tests précieux pour ajuster les automatismes avant les échéances majeures.

Pour compenser les absences, la fédération a organisé un stage ciblant des joueurs évoluant dans le championnat national afin d’observer des renforts potentiels. Parmi les noms évoqués figurent Razak Simpson, Kojo Peprah Oppong, Abdoul Mumin, Patrick Pfeiffer et Dacosta Antwi, qui pourraient intégrer le groupe si leur niveau convainc le staff.

Parallèlement, la fédération multiplie les approches auprès de joueurs binationaux susceptibles de rejoindre les Black Stars. Les frères Acheampong, Georges et Josh, ainsi que Callum Hudson-Odoi et Eddy Nketiah ont été contactés dans l’optique d’élargir le vivier disponible pour les prochaines échéances.