Ghana: « Inaki Williams ne peut pas nous aider à gagner la CAN »

Ancien milieu de terrain de Hearts of Oak et d’Asante Kotoko, Charles Taylor pense que l’attaquant de l’Athletic Bilbao, Inaki Williams, n’est pas assez bon pour mener l’attaque des Black Stars ghanéens à la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

Annoncé comme le grand attaquant qui manquait à la sélection ghanéenne, Inaki Williams peine à exporter ses talents chez les Black Stars. L’avant-centre de l’Athletic Bilbao, qui a finalement opté pour son pays d’origine, est resté muet lors du parcours des géants ouest-africains à la Coupe du monde 2022, éliminés dès les phases de groupe. Son compteur affiche toujours zéro but malgré ses six apparitions sous ses couleurs nationales.

De quoi lui valoir déjà des critiques au pays. Dans une interview accordée à Akoma FM, l’ancien international Charles Taylor pense qu’Inaki n’a pas les bagages nécessaires pour tenir les rênes de l’attaque ghanéenne.

« Nous voulons toujours compter sur des joueurs ghanéens basés à l’étranger, mais la question est de savoir combien de ces joueurs basés à l’étranger sont titulaires dans leurs clubs respectifs ? Nous aimons juste les choses bon marché, et les produits rejetés semblent être notre priorité », a déclaré l’ancien joueur des Black Stars.

Pas du tout tendre avec le buteur du club basque, l’ex-milieu de terrain de Hearts of Oak et d’Asante Kotoko estime que le joueur de 28 ans a rejoint les Black Stars parce qu’il n’avait pas d’autres choix, rejeté par la Roja qui n’en voulait pas.

« Cela me fait vraiment mal que certains journalistes disent que tous nos problèmes ont été résolus après avoir obtenu des joueurs comme Inaki Williams. Je ne fais que sourire et je vois aussi ces journalistes comme des personnes dont la compréhension de la connaissance du football est suspecte« , ajoute-t-il.

« Comment nos Black Stars peuvent-elles être sauvées parce que nous avons Inaki Williams ? Avons-nous de meilleurs yeux que les Européens ? Sa façon de jouer ne peut nous garantir aucun titre approprié. Si les Espagnols pensaient qu’il était assez bon, ils l’auraient convaincu, lui et son frère, de jouer pour eux et non pour le Ghana« , a-t-il lancé.

En tête du groupe E avec quatre points après deux journées, victorieux de Madagascar (3-0) avant de faire match nul avec la Centrafrique (1-1), le Ghana défie l’Angola en mars prochain, en double confrontation aller/retour, comptant pour les 3è et 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. L’occasion pour Inaki Williams de faire taire ses détracteurs?