Ghana: « Ils ont joué la CAN comme s’ils étaient là pour s’amuser », Adebayor détruit les Black Stars

La légende togolaise Emmanuel Adebayor a critiqué les Black Stars après leur performance terne contre le Mozambique lors de la CAN 2023.

Adebayor a déclaré que l’équipe ne méritait pas de se qualifier pour les huitièmes de finale après une performance aussi décevante. Les Black Stars ont terminé la phase de groupes du tournoi sans victoire après un nouveau match nul contre le Mozambique (2-2) au stade Alassane Ouattara, lundi soir.

Deux pénalités bien exécutées par Jordan Ayew de chaque côté de la mi-temps avaient pourtant permis aux poulains de Chris Hughton de prendre le contrôle de la rencontre. Mais comme lors des précédentes sorties, le géant ouest-africain s’est effondré dans les dernières minutes du match.

Les Black Stars ont depuis été largement critiqués pour la manière dont ils ont capitulé et Adebayor a désormais ajouté sa voix. L’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester City estime que le Ghana a joué sans motivation et a qualifié sa performance d’incroyable.

« Je ne suis pas surpris, je suis plutôt déçu. En entrant dans ce match, ils [le Ghana] savaient qu’ils avaient leur destin entre leurs mains, ils savaient qu’ils devaient gagner, ils savaient que c’était un match clé pour le pays, mais la façon dont ils ont joué est tout simplement incroyable », a déclaré Adebayor à George Addo Jr. .

« Ils ont joué sans motivation, ils ont joué sans communication, ils ont joué comme s’ils étaient juste là pour s’amuser et pour moi, c’est complètement faux. (…) Je ne sais pas où ils veulent aller parce que je pense que le meilleur endroit pour eux est de rentrer au Ghana, afin qu’ils puissent tous retourner dans leurs clubs. Si le Ghana se qualifie, que va-t-il faire lors de la prochaine étape ?« , s’interroge l’ex-capitaine des Eperviers, triste de voir dans cet état l’héritage laissé par les Asamoah Gyan, Michael Essien et consorts.

Avec seulement deux points dans le groupe B, le Ghana est plus que jamais au bord de l’élimination, alors que ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale sont désormais très minces.