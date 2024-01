Ghana: « Il n’est pas impossible de battre l’Egypte », Alex Djiku après la défaite contre le Cap-Vert

-Publicité-

Le défenseur ghanéen Alexander Djiku a révélé que la quête des Black Stars pour mettre fin à la sécheresse du trophée de la CAN est loin d’être terminée.

Le joueur de Fenebarche a déclaré que même si le Ghana avait perdu son match d’ouverture contre le Cap-Vert (1-2), l’équipe avait encore une chance de passer à l’étape suivante de la compétition. L’Égypte affrontera le Ghana jeudi 18 janvier après avoir fait match nul 2-2 contre le Mozambique dans l’autre match du Groupe B. Le capitaine Mohammed Salah a égalisé pour les Pharaons sur penalty.

« C’est un match difficile mais rien n’est impossible… alors nous continuerons à nous battre pour la victoire. Nous avons encaissé un but à la dernière minute donc tout le monde est déçu mais c’est le football… donc si nous remportons le deuxième match, nous pouvons nous qualifier« , a-t-il confié en zone mixte après la rencontre.

Djiku a joué un rôle de premier plan dans cette rencontre et a été nommé homme du match bien qu’il se soit retrouvé du côté des perdants après avoir réalisé trois arrêts décisifs et marqué le but du Ghana.