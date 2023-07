Ghana: Ibrahim Tanko et son staff sur la sellette après l’élimination à la CAN U23

L’élimination précoce des Black Meteors de la CAN U23, échoués à sortir des phases de poule, pourrait coûter cher à Ibrahim Kanto et son staff. L’équipe technique pourrait être déchargée de sa fonction dans les prochaines semaines.

Comme en 2019 où il a fini à la 4è place et donc exclu des JO, le Ghana ne disputera pas non plus les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la discipline football. Les Black Meteors sont éliminés de la CAN U23 qui se déroule au Maroc, qualificative pour les JO français. Pourtant annoncés comme un grand prétendant au sacre suprême, la sélection ghanéenne ne sortira même pas des phases de poule. Victorieux du Gabon (3-2) mais battus par les Lions de l’Atlas (1-5), les Ghanéens ont essuyé une nouvelle sortie sans victoire dans les phases de groupe, contre la Guinée. La défaite de trop pour les U23 du Ghana qui quittent le tournoi continental par la petite porte.

De quoi déclencher l’ire des anciens internationaux dont Asamoah Gyan ou encore Agyeman Badu qui ont durement critiqué leurs jeunes frères pour leur piètre performance. La Fédération ghanéenne de football n’a pas non plus été en reste, et réfléchit déjà à l’avenir de la formation U23.

De passage sur 3Sports, Frederick Acheampong, président du comité de gestion des Black Meteors, a révélé que l’équipe technique pourrait être dissoute dans les prochaines semaines. S’exprimant sur l’avenir de l’équipe technique dirigée par Ibrahim Tanko avec l’aide de Godwin Attram et Michael Osei, Acheampong a déclaré que l’objectif ultime était de se qualifier pour les Jeux olympiques mais qu’après l’échec, l’équipe technique et le corps de jeu seront dissous.

« Cette équipe a été constituée dans le but de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris et nous n’avons pas réussi à nous qualifier donc évidemment, elle sera dissoute, a-t-il déclaré à la chaine locale. S’il arrive que le Conseil exécutif discute et envisage une autre nomination ou veuille que l’entraîneur continue, cela relèvera des pouvoirs du Conseil exécutif. Je ne suis pas en mesure de dire s’ils continueront ou non parce que je ne le sais pas. Faire la nomination en fonction des équipes nationales, c’est la décision du Conseil Exécutif.«

L’équipe ghanéenne des moins de 23 ans cherchait à se qualifier pour les Jeux olympiques qui se tiendront à Paris l’année prochaine. Après avoir obtenu une victoire fragile 3-2 contre le Congo lors de leur match d’ouverture, les Black Meteors ont subi une défaite embarrassante 5-1 contre le pays hôte, le Maroc.

Avant leur dernier match du Groupe A contre la Guinée, le Ghana avait besoin d’une victoire pour se qualifier pour les demi-finales et faire partie des trois derniers qui se qualifieront pour les Jeux olympiques. Cependant, les Black Meteors ont été contraints au match nul 1-1. Un résultat qui signe leur sortie de la compétition, et donc écartés des Jeux Olympiques l’année prochaine.

