Gérone: Castellanos savoure son quadruplé contre le Real Madrid

Auteur d’un quadruplé ce mardi soir, lors de la victoire de Gérone contre le Real Madrid (4-2), l’attaquant argentin Valentin Castellanos a exprimé sa joie au micro du diffuseur Movistar+.

L’attaquant Valentin « Taty » Castellanos a vécu une soirée inoubliable ce mardi. Alors que son équipe Gérone recevait le Real Madrid, lors de la 31e journée de Liga, le buteur Argentin a livré une prestation qui a fait le tour du monde. Il s’est en effet offert un incroyable quadruplé (12e, 24e, 46e, 64e) devenant ainsi seulement le sixième joueur de l’histoire championnat espagnol a réalisé une telle performance face au Real Madrid, et le premier depuis le 21 décembre 1947 (Esteban Echevarría avec Oviedo). Evidemment après la rencontre, le joueur prêté par le New York City FC ne pouvait qu’être heureux.

« C’est la soirée rêvée. On joue contre une des meilleures équipes du monde, et je n’aurais pu imaginer cela. Je vais le savourer avec nos supporters, ma famille, mes proches en Argentine, à Mendoza, qui me soutiennent toujours. Entre la MLS (où il évoluait jusqu’à l’été dernier) et ici, ce sont deux choses différentes« , a-t-il lâché auprès du diffuseur Movistar+, relayé par RMC Sport, avant de conclure: « Marquer contre le Real Madrid, c’était déjà un rêve, alors marquer quatre buts, je vous laisse imaginer… Je suis très heureux aussi pour la victoire, on en avait besoin pour s’éloigner de la zone de relégation, et regarder un peu plus vers le haut« .

Au terme de 31 matchs joués dans le cadre du championnat espagnol, Gérone se classe à la 9ème place de la Liga. De son côté, le Real Madrid occupe la 2ème place du championnat, mais avec un retard de 11 points sur le Barça, qui a un match en moins. D’ailleurs, en cas de victoire ce mercredi soir contre le Rayo Vallecano, les Catalans prendraient 14 points d’avance sur leur rival historique. Autant dire que le Real Madrid ne peut plus espérer conserver son titre.

