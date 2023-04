Gérone 4-2 Real Madrid: Ancelotti demande pardon aux supporters

-Publicité-

En conférence de presse ce mardi soir, après la lourde défaite des siens sur la pelouse de Gérone (2-4), l’entraîneur du Real Madrid a demandé pardon aux supporters des Merengues.

Ce mardi soir, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Gérone, dans le cadre de la 31e journée de la LIga. Une rencontre qui était, a priori, à la portée de l’actuel deuxième du championnat espagnol. Mais, sur le terrain, contre toute attente, les Madrilènes ont totalement été dépassés par les locaux. Ils se sont inclinés sur le score de 4-2, puni par un incroyable quadruplé de Valentin Castellanos. Un non-match des joueurs du Real Madrid qui a fait réagir l’entraîneur Carlo Ancelotti à la fin de la rencontre.

En conférence de presse d’après-match, le technicien italien a d’ailleurs présenté ses excuses aux supporters. «Nous n’avons pas été bons et quand nous avons essayé de revenir, c’était individuellement, jamais en équipe. Parce qu’aujourd’hui l’équipe n’a pas joué. Je comprends que les fans soient blessés, et nous nous en excusons. Nous aussi”, a déclaré le Mister, relayé par Footmercato, avant de rassurer pour les échéances importantes à venir “Mais les supporters savent que nous serons prêts aussi bien en finale de la Coupe du Roi (le 6 mai contre Osasuna) qu’en demi-finale (de Ligue des Champions contre Manchester City, le 9 mai).»

Interrogé sur les espoirs du titre du Real Madrid, Carlo Ancelotti a avoué que c’était désormais très compliqué d’y croire: « C’est plus difficile à dire aujourd’hui mais ce match ne nous représente pas. On demande pardon et on doit regarder vers l’avant« . Pour rappel, le FC Barcelone qui se déplace sur la pelouse du Rayo Vallecano ce mercredi, à l’opportunité de prendre 14 points d’avance en tête du classement du championnat espagnol en cas de victoire. Autant dire, que le titre est pratiquement joué.

