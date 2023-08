Gernot Rorh: « On va tout faire pour aller en Côte d’ivoire »

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rorh, était ce jeudi en conférence de presse à Cotonou. Et le technicien béninois a assuré que les siens vont tout faire pour arracher la victoire face au Mozambique.

A l’instar de plusieurs de ses pairs sur le continent, le sélectionneur Gernot Rorh a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs retenus pour la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Mozambique. Le technicien franco-allemand a fait appel à 25 joueurs avec plusieurs jeunes, dont la plupart étaient dernièrement à la CAN U20.

Face à la presse, Gernot Rorh a dévoilé l’objectif des siens pour ce déplacement à Maputo. Et l’ancien coach du Nigéria a assuré que les Guépards y vont pour prendre les trois points de la victoire. »(….) On à 5 points et l’adversaire n’en a que 7. Et du coup, en cas de victoire, on peut aller à la Côte d’ivoire, et on va tout faire pour y aller. Il n’est pas question de faire l’impasse sur ce match et de dire que c’est une rencontre de préparation pour les premiers matchs en Afrique du Sud que nous allons disputer au mois de novembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Non. Nous, on veut y aller et j’espère qu’avec cette liste o aura les moyens pour y parvenir », a-t-il déclaré.

- Publicité-

Tenus en échec par le Sénégal (1-1) lors de la précédente journée, les Guépards doivent arracher la victoire face aux Mambas pour composter leur passeport pour le voyage en terre ivoirienne. Deuxième au classement après sa victoire logique contre le Rwanda (2-0) en juin dernier, la sélection mozambicaine n’a lui, besoin que d’un nul pour faire partie des appelés à cette messe africaine. Pour rappel, le match est prévu le 9 septembre 2023 à l’Estadio Nacional do Zimpeto de Maputo à 15h GMT.

Articles similaires