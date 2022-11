Gerard Piqué: « je suis né et je mourrai » à Barcelone

Après la victoire du FC Barcelone contre Almeria (2-0), à l’occasion de la treizième journée de Liga, Gerard Piqué s’est adressé aux supporters barcelonais présents au Camp Nou.

Ce samedi soir, le FC Barcelone recevait le promu Almeria au Spotify Camp Nou, pour le compte de la treizième journée du championnat espagnol. Une rencontre maîtrisée par les hommes de Xavi, qui ont remporté une précieuse victoire (2-0), leur permettant de prendre provisoirement la tête de Liga. Ousmane Dembélé (48è) et Frenkie de Jong (62è) ont inscrit les buts de la partie. Un duel également marqué par l’hommage du Camp Nou à Gerard Piqué, qui y jouait pour la dernière fois.

MATCH à SUIVRE La Liga 2022-2023 Journée 13 Barcelona - : - ALM Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 ANG - : - LEN Serie A 2022-2023 Journée 13 AC Milan - : - Spezia Serie A 2022-2023 Journée 13 Bologna - : - Torino Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 LOR - : - PAR Premier League 2022-2023 Journée 15 CHE - : - ARS La Liga 2022-2023 Journée 13 Atletico Madrid - : - Espanyol Serie A 2022-2023 Journée 13 MON - : - Verona Serie A 2022-2023 Journée 13 Sampdoria - : - Fiorentina Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 TOU - : - MON Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 REI - : - NAN Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 NIC - : - BRE Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 CLE - : - MON Premier League 2022-2023 Journée 15 WES - : - CRY Premier League 2022-2023 Journée 15 SOU - : - NEW Premier League 2022-2023 Journée 15 AST - : - MUN Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Bayer Leverkusen - : - Union Berlin La Liga 2022-2023 Journée 13 Real Sociedad - : - Valencia Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 LIL - : - REN Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 SC Freiburg - : - FC Koln < >

Sorti, à quelques minutes de la fin, sous les ovations des supporters catalans et de ses coéquipiers, le défenseur central est revenu sur la pelouse à l’issue du match pour s’adresser à tout le stade. Il a d’abord remercié toutes les personnes qui l’ont soutenu pendant toute sa carrière au Barça et à justifier son choix.

« On vieillit, on se rend compte que la vie, c’est aussi savoir partir. Mon amour pour le Barça est tellement fort qu’il était temps de faire une pause », a-t-il lancé avant de poursuivre. «Je suis convaincu que dans le futur je serai de nouveau ici. Je suis né et je mourrai ici.» Les supporters catalans ont alors scandé des «Président, président» pour accompagner l’ultime retour au vestiaire d’une des légendes du club.

No es el adiós de un jugador.

Es el adiós de una LEYENDA.#Sempr3 pic.twitter.com/QQyBWYaCTF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 5, 2022

Gerard Piqué quitte donc le Camp Nou en tant que véritable légende. Il a notamment disputé 616 rencontres toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone, remportant 8 Liga 4 Ligues des champions et plusieurs autres trophées. L’ancien défenseur de Manchester United ne devrait toutefois pas rester bien longtemps loin de son club de cœur, lui qui a exprimé son désir de revenir, mais plus en tant que joueur.