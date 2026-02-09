Gérard Lenorman partage son temps entre Montfort-l’Amaury et Sanary-sur-Mer

Gérard Lenorman fête ses 81 ans le 9 février 2026 . Célèbre pour des titres comme La Ballade des gens heureux, l’artiste continue de partager un mode de vie marqué par la douceur et la simplicité, partagé entre deux résidences qui incarnent chacune une période de sa vie : une villa aux portes de Paris et une maison ensoleillée dans le Var.

Installé pendant de longues années à Montfort-l’Amaury, dans les Yvelines, Gérard Lenorman a vécu au cœur d’une vaste demeure blanche nommée La Herpe, qui a servi de cadre à sa vie familiale et à sa création. Entouré de sa compagne de l’époque, Caroline, et de leurs quatre enfants — Mathieu, Justine, Clémence et Victor —, il a fait de cette maison un lieu à la fois intime et propice au travail artistique.

La Herpe a aussi été un espace de rencontres et de réception. Selon les récits de l’époque, le chanteur disposait d’une dépendance pour s’isoler et composer loin de l’agitation parisienne. Caroline Lenorman se souvient : « Il y avait même une petite maison ravissante pour que Gérard puisse écrire tranquillement ses chansons », et ajoute que la chambre choisie par le couple offrait une vue jugée primordiale par l’artiste. Parmi les visiteurs, des noms de la scène et du spectacle ont été cités, tels que les Rolling Stones, Serge Gainsbourg ou Coluche.

Deux refuges, deux périodes

Originaire de Normandie, Gérard Lenorman a néanmoins ancré sa vie familiale et artistique en région parisienne, notamment à Montfort-l’Amaury, commune prisée des artistes. La Herpe, devenue presque mythique au fil des années, a accueilli dîners et soirées où se mêlaient intimité familiale et convivialité artistique. Après son divorce en 1989, il a quitté la demeure, qui reste associée à cet âge d’or personnel ; Caroline y est revenue plus tard et a partagé des images sur les réseaux sociaux, raniment la mémoire de cette période.

Parallèlement, le chanteur possède depuis plusieurs années une résidence dans le sud de la France, à Sanary-sur-Mer, dans le Var. Installé dans une maison entourée de nature, dotée d’un grand jardin et d’une piscine, il y est souvent photographié sur un transat, un livre ou une glace à la main, profitant du climat méditerranéen. Lenorman déclarait déjà en 2022 son attachement à la commune : « Je trouve que Sanary s’est embellie depuis mes premiers concerts jusqu’à aujourd’hui. C’est une ville qui a une tenue exceptionnelle ».

La maison de Sanary se caractérise par une façade claire et des volets verts, reflet d’une élégance sobre plutôt que d’un luxe ostentatoire. Au quotidien, le rythme local — chant des cigales, promenades au port et fréquentation du marché — participe à une atmosphère propice au repos. Sanary-sur-Mer est fréquemment saluée pour son marché, souvent cité comme l’un des plus beaux de France.