Géorgie: le parti d’opposition appelle à de nouvelles manifestations contre une loi controversée

Le Mouvement national uni (MNU), principal parti d’opposition en Géorgie, a appelé à des manifestations à Tbilissi pour protester contre un projet de loi visant à restreindre les médias et les organisations non gouvernementales (ONG). Cette décision intervient après des heurts violents entre les manifestants et la police.

Mercredi dernier, les Géorgiens ont répondu à l’appel du MNU pour protester contre la loi controversée sur les médias et les ONG. Les manifestants se sont rassemblés sur l’avenue Roustavéli à Tbilissi pour exprimer leur mécontentement et leur opposition à cette loi. Les protestations ont commencé de manière pacifique, mais ont rapidement dégénéré en affrontements violents avec la police, faisant plusieurs blessés.

Le MNU a appelé à la continuation des manifestations tous les jours jusqu’à ce que la loi controversée soit abandonnée. Nika Melia, une figure clé du parti, a déclaré que la protestation pacifique était le seul moyen d’attirer l’attention sur le sujet et de faire pression sur le gouvernement géorgien pour qu’il agisse.

Cette série de manifestations est le dernier exemple en date des tensions politiques et sociales en Géorgie. Le gouvernement géorgien a été critiqué pour sa gestion de la crise économique et de la pandémie de COVID-19, ainsi que pour son traitement des médias et des ONG. Alors que les manifestants continuent à exprimer leur mécontentement dans les rues, il reste à voir si le gouvernement répondra à leurs préoccupations et mettra fin à la loi controversée.