Georges Weah zappe Mané et Salah : « C’est le seul joueur africain plus fort que moi »

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, George Weah assure qu’il n’y a qu’un seul joueur qui le surpasse dans le métier. Et le Ballon d’Or 1995 a désigné la légende camerounaise Samuel Eto’o.

Ancienne gloire de l’AC Milan, George Weah est incontestablement l’un des précurseurs du foot africain. Buteur hors pair, l’ex-international libérien a rendu fier tout le continent lors de son passage glorieux en Europe. Une belle aventure couronnée par la plus prestigieuse des récompenses, le Ballon d’Or, à lui décerné par France Football en 1995. La consécration ultime pour l’ancien footballeur devenu président, qui trône seul ce titre depuis plus de deux décennies.

Dans une interview accordée au média Indomptable Sport, George Weah a été invité à désigner le joueur qui a réussi à l’égaler ou le dépasser en terme de performance et de réussite sur les terrains européens. Et le Mister a choisi le quadruple Ballon d’Or africain Samuel Eto’o. Meilleur buteur de Liga lors de son passage au Barça, l’ancien capitaine des Lions Indomptables reste le seul joueur africain à remporter à deux reprises la Ligue des champions, avec les Blaugranas et avec l’Inter Milan.

«Eto’o est à mon avis plus fort que moi. Georges Weah a joué pour mettre en valeur l’Afrique. Eto’o l’a fait. Il n’y a pas de rivalités qui tiennent entre un tel ou un tel. Tous nous voulons voir des Africains montrer au monde entier la force de notre continent. J’ai été au sommet, mais mon temps est passé. Samuel Eto’o est au sommet, son temps aussi passera et un autre prendra le relai. Ce n’est pas pour autant qu’on ne sera pas fiers», a déclaré le dirigeant libérien. Le président de la Fédération camerounaise de football appréciera….

