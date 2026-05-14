Le 13 mai 2026, un concert hommage à Georges Brassens se tient au Bal Blomet, à Paris, rappelant que l’œuvre du poète-chanteur reste présente dans la vie musicale française et continue d’attirer un public de toutes les générations.

Icône de la chanson française, Brassens est évoqué tant pour ses textes ciselés que pour son parcours personnel : né à Sète, marqué par des origines familiales contrastées, confronté à la maladie à la fin de sa vie, et mort dans le sud de la France. Ses chansons, parfois provocatrices, parfois tendres, demeurent au programme et font l’objet de reprises et d’hommages réguliers.

Le volet biographique éclaire ce qu’a représenté Brassens pour la culture populaire : fils d’un père maçon et libre-penseur et d’une mère très croyante, il a grandi dans une maison où la musique tenait une place centrale. Les airs de Tino Rossi, Ray Ventura ou Mireille ont nourri son univers artistique et précipité son goût pour la poésie et les chansons populaires.

Un enfant de Sète devenu monument national

Né le 22 octobre 1921 à Sète, Georges Brassens s’est imposé comme l’un des auteurs-compositeurs les plus influents du XXe siècle français. Parmi ses titres les plus connus figurent La Mauvaise Réputation, Les Copains d’abord, Le Gorille et Chanson pour l’Auvergnat. Son écriture, mêlant poésie et ironie, lui a valu notamment le Grand Prix de poésie de l’Académie française en 1967.

À la fin des années 1970, la santé de l’artiste se détériore : des douleurs abdominales conduisent au diagnostic d’un cancer de l’intestin. Brassens subit plusieurs interventions, d’abord à Montpellier, puis à l’Hôpital américain de Paris. Malgré la maladie, il poursuit un travail d’écriture : une quinzaine de chansons sont prêtes et d’autres demeurent en préparation, mais il ne peut plus enregistrer.

Pour ses derniers mois, il se retire à Saint-Gély-du-Fesc, au nord de Montpellier, dans une propriété appartenant à la famille de son chirurgien. Il y célèbre son soixantième anniversaire le 22 octobre 1981. Il meurt le 29 octobre 1981, à 23h15, dans cette commune.

Son décès a provoqué une forte résonance médiatique en France. Quelques semaines auparavant, l’abolition de la peine de mort — cause qu’il soutenait depuis des années — avait été votée, un élément souvent rappelé dans les hommages à l’auteur.

Georges Brassens a été inhumé au cimetière Le Py, à Sète, conformément à son attachement à la ville natale et à sa célèbre Supplique pour être enterré à la plage de Sète. Le caveau attire chaque année entre 50 000 et 80 000 visiteurs venus se recueillir.

La mention de Saint-Gély-du-Fesc dans son histoire de fin de vie est également relayée aujourd’hui par la notoriété de cette commune, citée dans la presse comme lieu où, selon certaines sources, Vanessa Paradis et Johnny Depp auraient possédé une résidence secondaire durant leur vie commune.

Les textes de Brassens continuent d’être enseignés et repris : ils restent présents dans les répertoires d’écoles, de jeunes artistes et dans les programmes de concerts-hommages.