GDIZ: logements sociaux et énergie solaire au menu des échanges avec le Fonds saoudien de développement

Le mardi 17 février 2026, la Zone industrielle de Glo-Djigbé a accueilli une délégation du Fonds saoudien de développement dans le cadre d’une visite de travail à forte portée stratégique.

Conduite par Abdulrahman Alharbi, la mission s’inscrivait dans une dynamique d’exploration de nouvelles opportunités d’investissement au Bénin. Les échanges ont principalement porté sur deux projets structurants, appelés à renforcer l’attractivité et la compétitivité de la zone industrielle.

Le premier concerne un programme ambitieux de construction de 20 000 logements destinés aux employés de la GDIZ. L’objectif affiché est d’améliorer les conditions de vie des travailleurs, tout en répondant aux besoins croissants en habitat induits par le développement rapide de la zone.

Le second projet porte sur la mise en place d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 25 mégawatts, destinée à soutenir l’approvisionnement énergétique de la GDIZ dans une logique de durabilité et de transition énergétique.

Ces discussions traduisent une convergence de vues entre le Bénin et le Fonds saoudien de développement autour d’investissements à fort impact économique, social et environnemental.

Elles s’inscrivent dans la volonté des deux parties de promouvoir un développement industriel adossé à des infrastructures modernes et à une amélioration tangible des conditions de travail et de vie des employés.