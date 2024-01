Gaza: Israël accuse l’Afrique du Sud d’être « le bras juridique » du Hamas

- Publicité-

L’Afrique du Sud a accusé jeudi 11 janvier Israël de violer la Convention des Nations unies sur le génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ), affirmant que même l’attaque du Hamas du 7 octobre ne pouvait justifier de telles violations présumées à Gaza. Pretoria a saisi en urgence la Cour qui siège à La Haye pour qu’elle enjoigne à Israël de «suspendre immédiatement ses opérations militaires» dans la bande de Gaza, une confrontation judiciaire historique qualifiée d’«absurde» et «atroce» par Israël.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lior Haiat, estime que l’Afrique du Sud « fonctionne comme le bras juridique du Hamas » et accuse Pretoria « d’ignorer le fait que les terroristes du Hamas ont infiltré Israël, assassiné, exécuté, massacré, violé et kidnappé des citoyens israéliens, simplement parce qu’ils étaient Israéliens, dans une tentative de commettre un génocide ».

Today we were witness to one of the greatest shows of hypocrisy in history, compounded by a series of false and baseless claims.



South Africa, which is functioning as the legal arm of the Hamas terrorist organization, utterly distorted the reality in Gaza following the October 7… pic.twitter.com/82EfD9WeuF