Gaz naturel : l’Égypte retrouve un peu d’air avec l’entrée en production de Fayoum-4

Le groupe petrogazier britannique BP a mis en production, le 31 aout, son puits gazier Fayoum-4, dans la concession West Nile Delta au large des cotes egyptiennes, avec pres de deux ans d’avance sur le calendrier initial. Le puits doit fournir environ 80 millions de pieds cubes de gaz par jour, une contribution que Le Caire espere voir alleger sa facture croissante d’importations de gaz naturel liquefie (GNL).

L’Egypte a vu sa production gaziere decliner depuis son pic de 2021, ce qui l’a contrainte a recourir de nouveau, a grande echelle, aux importations de GNL. Des annees d’arrieres de paiement envers les operateurs internationaux avaient decourage les investissements et ralenti les forages ; les autorites egyptiennes ont depuis rembourse plusieurs milliards de dollars de dettes accumulees afin d’inciter les producteurs a revenir.

Decouvert lors de la campagne d’exploration de 2025, Fayoum-4 exploite des reservoirs de l’epoque messinienne situes a environ 3 000 metres de profondeur. Le puits a ete raccorde aux installations de traitement existantes via le pipeline Giza-Fayoum, grace a une technique de forage devie qui a permis d’eviter la construction d’une nouvelle infrastructure sous-marine.

BP detient 82,75 % de la concession West Nile Delta, aux cotes de Harbour Energy, qui en detient 17,25 %.

BP investit tout en cedant une partie de ses actifs egyptiens

Le groupe britannique prevoit d’investir environ 1,5 milliard de dollars en Egypte au cours de l’exercice 2026-2027, dans l’exploration et le developpement de nouveaux champs. Le ministre egyptien du Petrole, Karim Badawi, avait annonce en mars une campagne de forage portant sur cinq puits en Mediterranee, dans le cadre des efforts du pays pour restaurer sa production domestique.

Dans le meme temps, BP a engage des negociations exclusives avec le groupe Energean pour lui ceder ses actifs producteurs de West Nile Delta ainsi qu’une participation dans la concession de Temsah, pour un montant avoisinant un milliard de dollars. Le groupe britannique conserverait en revanche ses parts dans Arcius Energy.

Selon Wail Shaheen, president de BP Egypte, la mise en production de Fayoum-4 illustre le soutien du groupe a la strategie du ministere du Petrole visant a accelerer le developpement des champs gaziers et a augmenter la production domestique du pays.