Gareth Bale a préféré son séjour en MLS à son passage au Real Madrid

Dans un entretien accordé à BT Sport, le retraité Gareth Bale est revenu sur son passage au Real Madrid. Le gallois a notamment évoqué l’énorme pression autour du club. Il a également assuré avoir préféré son aventure en MLS, qui était beaucoup plus calme.

Même si ses dernières années au club ont été totalement ratées, sur fond de blessures et de polémiques, Gareth Bale a marqué l’histoire du Real Madrid. L’ancien joueur gallois a notamment aidé le club espagnol à remporter la dixième Ligue des champions de son histoire, en 2014. Malgré ses réussites à Madrid, le joueur désormais retraité ne s’est jamais fait à la pression constante autour du club.

« À Madrid, si vous perdez un match, c’est comme si c’était la fin du monde, on vous crucifie, vous rentrez chez vous déprimé… il y a plus de pression à cause des attentes du club, des fans et des médias.« , a lâché l’ancien international gallois lors d’un entretien pour BT Sport, relayé par Real France. Avant de prendre sa retraite, Bale a évolué aux Etats Unis pendant une saison, où il a d’ailleurs remporté la Major League Soccer avec le Los Angeles FC. L’ancien attaquant assure d’ailleurs qu’il a préféré cette expérience à celle au Real Madrid.

« En MLS, c’est plus détendu, il n’y a pas de relégation non plus, et si vous perdez un match, vous passez simplement au suivant. La défaite est beaucoup plus acceptée.”, explique-t-il avant d’évoquer l’arrivée de Lionel Messi. « Il y a des choses comme les longs trajets, l’humidité… mais je pense que Messi se plaira là-bas. C’est une bonne chose pour la MLS et pour les États-Unis, et avec la Coupe du monde qui approche, je pense que le football va encore se développer.« , ajoute-t-il.

Gareth Bale a également savouré sa vie après le football : « Maintenant, j’ai le temps d’être avec ma famille, de partir en vacances, je ne suis pas constamment en voyage. Je peux aussi jouer davantage au golf. » Pour rappel, l’ancien attaquant participe régulièrement à des tournois de Golf, sa passion même quand il était encore joueur de football.

