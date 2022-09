« Gardez cette complicité… » Hassan Hayek apporte son soutien à Serey Die et Josey

De nouveau sous les feux des critiques, le couple Serey Die-Josey, peut tout de même compter sur le soutien de certains de leurs compatriotes. Hassan Hayek vient de leur adresser son soutien dans un chaleureux message qui suscite déjà des réactions mitigées.

Plusieurs mois après la grosse polémique qui a secoué les réseaux sociaux en juin dernier, la relation amoureuse entre Serey Die et la chanteuse Josey fait de nouveau la une des médias sociaux. Fatiguée d’être critiquée à tout bout de champs malgré sa demande de pardon, la chanteuse a finalement craqué ce mercredi 21 septembre et a poussé un gros de coup de geule qui continue de soucer la toile.

En effet, la chanteuse dans un message sur sa page Facebook a crié son ras-le-bol au point de promettre l’enfer à ses abonnés qui l’accusent de voleuse de mari. « Vous faites trop rigoler. Bandes d’hypocrites. Consolez vous de vos spéculations, et continuez de vous masturber sous mes photos. Désormais ce sera ma nouvelle version , vous pouvez ne pas m’aimer mais pour le peu de personnes sur qui je vais tomber , je vais leur imposer de me respecter parce qu’une chose est sûre, vous n’aimez pas là où on fait l’agneau. Vous adorez qu’on vous insulte. Je ne suis aucunement une froussarde. Et j’en ai marre d’être votre serpillière », a lancé l’auteur du titre Diplôme.

Alors que le message de Josey continue de faire boule de neige sur la toile, l’ancien capitaine des Eléphants Serey Die, est monté au créneau pour soutenir sa nouvelle compagne. « Ne répond plus à rien, concentre-toi sur ton travail les enfants et tes fans qui te témoignent un amour inconditionnel. En attendant que le karma qui a été prophétisé par les enfants très saints de DIEU s’abatte sur nous, profitons car tout est éphémère et la vie est courte » a-t-il réagi.

Un message qui a suscité beaucoup de réactions dont celle de l’homme d’affaire Hassan Hayek. Le vagabond de la charité a témoigné son soutien au footballeur qui traverse une période assez difficile depuis l’annonce de sa relation officielle avec Josey.

« Serey Die Geoffroy je suis quotidiennement en contact avec toi et je suis bien placé pour savoir comment ces derniers temps toutes ces histoires t’ont pesé ! Aujourd’hui je vois ton post et je suis content de son contenu ! Sur les réseaux, beaucoup de personnes passent le temps à lancer des commentaires méchants sans considérer qu’on est humain avant d’être personnage public ! », a déclaré l’homme d’affaires.

Visiblement satisfait de la sortie de de son ami Serey Die, Hassan Hayek a ensuite demandé au footballeur de rester focus sur ses objectifs sans prendre en compte les critiques.

« Mais, même si tu gardais le silence les gens allaient parler et tu as décidé de parler, cela a eu le même effet ! Aujourd’hui avec le recul malgré toute la période difficile, tu as pu digérer certaines choses ! Désormais, les dés sont jetés ! Donc bbyou longue vie à toi et que le seigneur vous bénisse ! Restez concentrés, c’est la vie de star et tout le monde a le droit de donner son avis ,qu’il soit mauvais ou bon ! C’est tout ça qui nous fera avancer ! », a-t-il déclaré.