Gambie: une tentative de coup d’Etat déjouée, des militaires arrêtés

Le gouvernement gambien a annoncé ce mercredi, avoir déjoué une tentative de coup d’Etat. De sources officielles gambiennes, 4 militaires ont été mis aux arrêts.

« Le gouvernement de la Gambie annonce que, sur la base de renseignements indiquant que certains soldats de l’armée gambienne complotaient pour renverser le gouvernement démocratiquement élu du président Adama Barrow, le haut commandement (des forces armées gambiennes) a rapidement monté une opération militaire hier et a arrêté quatre soldats liés à cette supposée tentative de coup d’Etat », a indiqué un communiqué publié sur les réseaux sociaux par Ebrima G. Sankareh, porte-parole du gouvernement gambien et conseiller présidentiel.

Les quatre soldats sont interrogés par la police militaire et trois complices sont recherchés, a-t-il précisé. « Le gouvernement invite instamment les citoyens, les résidents et les membres des corps diplomatique et consulaire à vaquer normalement à leurs occupations; la situation est totalement sous contrôle et il n’y a pas lieu de paniquer », a-t-il dit.

Des informations ont fait état de mouvements de soldats autour du siège de la présidence dans le centre de la capitale Banjul mardi soir, et les rumeurs ont circulé durant la nuit sur une tentative de coup de force dans ce pays de l’Afrique de l’ouest, ont rapporté des médias.

Ces dernières années, l’Afrique de l’Ouest a été le théâtre de plusieurs tentatives de coup d’Etat militaires. Depuis 2020, plusieurs pays sont contrôlés par des militaires qui ont pris le pouvoir par force et peinent à organiser des élections pour le retour d’un pouvoir civil.