Gambie-Cameroun: les compositions officielles

Le Cameroun et la Gambie s’affrontent ce mardi soir (18 heures, GMT+1) au stade de Bouaké, dans le cadre de la troisième journée du groupe C à la CAN 2023. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Dos au mur après ses sorties ratées lors des précédentes journées, le Cameroun joue ce mardi sa survie dans la CAN 2023. Les Lions Indomptables affrontent la Gambie ce soir, à l’occasion de la troisième journée de la poule C.

Avec un seul point au compteur, les poulains du sélectionneur Rigobert Song doivent arracher la victoire face aux Scorpions pour espérer au moins finir dans les quatre meilleurs troisièmes, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Une mission qui ne sera pas du tout au repos pour la bande à André Onana qui va défier une équipe gambienne, qui rêve de s’offrir ses trois premiers points dans cette compétition après deux défaites consécutives.

Les compositions officielles :

Gambie : Gaye – Sanneh, Gomez, Colley, Mendy – Jallow, Manneh, Bobb, Minteh – Barrow – Sowe

Cameroun : Ondoa – Castelletto, Wooh, Tolo – Tchato, Ntcham, Zambo Anguissa, Yongwa – Toko Ekambi, Magri, N’koudou