Gambie: Bakary Gassama met un terme à sa carrière d’arbitre

Le sifflet gambien Bakary Gassama a officiellement mis un terme à carrière d’arbitre après 16 ans dans le métier, a annoncé la Fédération de football de son pays.

Clap de fin pour Bakary Gassama. L’arbitre gambien range son sifflet après 16 ans de carrière. L’annonce a été faite par la Fédération de football de son pays (GFF), à travers un communiqué sur sa page Facebook.

« Le célèbre arbitre Bakary Papa Gassama, plusieurs fois récompensé, a officiellement annoncé aujourd’hui (jeudi 21 décembre 2023) qu’il raccrochait son sifflet », a indiqué la GFF. Une décision soutenue par la volonté du Gambien « d’offrir à de jeunes arbitres la possibilité d’émerger et de gagner en visibilité sur la scène internationale », a précisé la GFF.

Malgré les critiques qui ont plombé sa carrière lors des barrages de la Coupe du monde 2022 entre l’Algérie et le Cameroun, le sifflet gambien de 44 ans a été un grand arbitre de la CAF. Après ses débuts en Gambie, suite à l’obtention de la licence FIFA en 2007, ses performances sont allées crescendo, des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) à la finale de la Coupe des confédérations FIFA 2017, en passant par plusieurs éditions de la CAN, les Jeux Olympiques 2012 et la Coupe du monde 2014 au Brésil où il arbitré Pays-Bas – Chili.

Il a également officié à la Coupe du monde U20, en Ligue des champions de la CAF, en Coupe du monde des clubs, lors des qualifications africaines, en Gold Cup, en Coupe arabe ou encore en Kings Cup.

