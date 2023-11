Galatasaray – Manchester United : les compositions officielles

Découvrez les compos officielles du match Galatasaray – Manchester United ce mercredi soir, en cinquième journée des éliminatoires de la Ligue des champions.

Manchester United joue ce mercredi un match décisif dans la course à la qualification en huitième de finale de la Ligue des champions. Les Red Devils affrontent ce soir Galatasaray en Turquie. En difficulté dans leur poule, les Mancuniens doivent arracher la victoire pour rester dans la course au second tour.

Pour ce match, Erik Ten Hag a aligné un système 4-2-3-1 avec André Onana comme dernier rempart derrière Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelöf et Luke Shaw. Sofyan Amrabat est placé en sentinelle auprès de Scott McTominay. Seul en pointe, Rasmus Hojlund est soutenu par Antony, Bruno Fernandes et Alejandro Garnacho.

En face, les Turcs optent pour un 4-2-3-1 avec Fernando Muslera dans les cages. En défense on retrouve Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan et Angelino. Le double pivot est assuré par Tanguy Ndombélé et Lucas Torreira. Seul en pointe, Mauro Icardi est placé juste devant Hakim Ziyech, Dries Mertens et Wilfried Zaha.

Les compositions

Galatasaray : Muslera – Boey, Bardacki, Ayhan, Angelino – Ndombélé, Torreira – Ziyech, Mertens, Zaha – Icardi

Manchester United : Onana – Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw – McTominay, Amrabat- Antony, Fernandes, Garnacho – Hojlund