Gabon : Westminster Group enregistre une hausse de 35 % de son chiffre d’affaires en 2025

Westminster Group PLC, prestataire britannique de services de sécurité, annonce un chiffre d’affaires attendu de 8,2 millions de livres sterling pour l’exercice 2025, soit environ 6,4 milliards FCFA et une hausse de 35 % sur un an, principalement soutenu par des contrats en Afrique de l’Ouest et au Gabon. La progression est alimentée par l’exécution de marchés stratégiques, notamment des prestations de sécurité aéroportuaire, mais elle coïncide avec des tensions de trésorerie liées à des recettes facturées et non encore encaissées au Gabon.

Dans son bulletin de mise à jour boursière, le groupe britannique détaille que les revenus provenant des opérations gabonaises ont été comptabilisés au titre du semestre, sans que les encaissements correspondants aient été perçus au moment de la publication des comptes. Ce décalage entre chiffre d’affaires reconnu et flux de trésorerie effectifs a obligé la direction à recourir à des emprunts à court terme pour assurer le financement des activités courantes et le maintien des prestations sur le terrain.

Pour renforcer sa trésorerie et sécuriser la continuité opérationnelle de ses interventions au Gabon, Westminster Group a par ailleurs conclu un accord avec un investisseur stratégique en vue d’une injection de 2,5 millions de dollars, soit près de 1,5 milliard FCFA. Selon la note diffusée par la société, ce financement vise à soutenir l’exécution des contrats en cours et à couvrir les besoins de liquidité immédiats.

Contrats, risques de paiement et positionnement au Gabon

La croissance organique du groupe en 2025 est attribuée en grande partie à des contrats en Afrique de l’Ouest et spécifiquement au Gabon, où Westminster assure des prestations de sécurité de haute technologie pour des infrastructures critiques. Le contrat liant la société au Gabon porte sur la gestion de la sécurité aéroportuaire de quatre aéroports, signé en 2025 pour une durée supérieure à quinze ans.

La note boursière met en lumière une difficulté récurrente identifiée par des investisseurs sur l’AIM de Londres : les délais de paiement de certains partenaires extérieurs. Westminster indique que ces délais ont généré des pressions temporaires sur ses flux de trésorerie, nécessitant des mesures de trésorerie d’urgence tout en maintenant les obligations contractuelles sur le terrain.

Outre l’accord de financement, la société évoque des relations commerciales renforcées avec des acteurs internationaux dans le secteur de la sécurité et des technologies connexes, citant notamment une coopération récente entre le Gabon et la société émiratie Presight AI qui illustre l’intérêt des firmes étrangères pour le marché gabonais. Les informations relatives aux montants, aux modalités de financement et aux échéances de recouvrement figurent dans le bulletin de mise à jour publié par Westminster Group le 7 avril 2026