Gabon: Shan’l élevée au rang de Chevalier de l’ordre du mérite National

Le mardi 16 août 2022, la chanteuse Shan’l a été décorée par le gouvernement gabonais à l’occasion de la célébration du 62 ème anniversaire d’accession du pays à l’indépendance.

La chanteuse gabonaise Shan’l a été élevée au rang de Chevalier de l’ordre du mérite National. Une nouvelle et très significative distinction annoncée par la chanteuse sur sa page Facebook. « Le 16 août 2022, j’ai eu l’immense honneur d’être décorée Chevalier de l’ordre du mérite National Gabonais. Je tiens à remercier M. le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba pour cet honneur, pour cette marque de reconnaissance », a écrit la Kinda.

Dans son message, Shan’l a dédié ce titre honorifique à ses fans et son équipe. « cette médaille est pour nous tous, mon staff et aussi pour vous, mes Kindas Soldiers » a-t-elle lancé.

Channelle Lekogo dite Shan’L est une chanteuse gabonaise qui compte au total deux albums studios et une dizaine de singles. Son premier album intitulé Shan’l Is My Name est sorti en 2015 et son second album Eklektik 2.0 est sorti en 2020.