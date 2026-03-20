Gabon : pour facture impayée, Karpowership menace de suspendre la production d’électricité

Un différend financier entre la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) et l’opérateur turc Karpowership menace la stabilité de l’approvisionnement électrique gabonais : Karpowership réclame le paiement immédiat de 15 milliards FCFA et menace d’arrêter la production, tandis que la SEEG assure que les paiements, bien que retardés, sont en cours.

Sur le plateau de Gabon 24, l’Administrateur Directeur Général de la SEEG, Steeve Saurel Legnongo, a tenté de relativiser la gravité de la situation en s’appuyant sur les engagements contractuels liant la société gabonaise et son partenaire turc. Selon la direction, des délais de règlement existent mais les factures sont « régulièrement honorées », et des obligations juridiques strictes empêcheraient un débranchement unilatéral des installations de production.

De son côté, Karpowership, par la voix de son représentant autorisé Cagdas SEVIK, a adressé une correspondance dans laquelle l’opérateur exige un règlement immédiat de 15 milliards FCFA, estimant que son niveau de trésorerie est devenu « critique ». KPS indique qu’un versement partiel de 5 milliards FCFA n’assurerait plus la continuité des opérations et justifie ainsi sa menace d’arrêt total de la production si la somme requise n’est pas acquittée.

Enjeux pour le réseau interconnecté et antécédents régionaux

Le conflit intervient alors que le réseau interconnecté de l’Estuaire demeure exposé aux tensions financières entre opérateurs. La perspective d’un arrêt des unités flottantes de Karpowership soulève des interrogations sur la capacité du système à compenser une perte de puissance externe, une question d’autant plus sensible que le Gabon a déjà été confronté à des litiges transfrontaliers récents.

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En février, la SEEG avait dû démentir des rumeurs faisant état d’une coupure d’électricité importée depuis Malabo pour l’approvisionnement de la province du Woleu-Ntem. À cette occasion, la société avait reconnu l’existence de différends portant sur la facturation avec la compagnie équato-guinéenne SEGESA, et évoqué des arriérés d’environ 247 millions FCFA. Ce cumul d’impayés — 247 millions FCFA pour la Guinée équatoriale et 15 milliards FCFA réclamés par Karpowership — met en lumière des tensions financières susceptibles d’affecter plusieurs maillons de la chaîne d’approvisionnement énergétique.