Gabon: Pierre-Emerick Aubameyang annonce son retour en sélection (officiel)

Un an après son départ de la tanière des Panthères où il a annoncé dans la foulée sa retraite internationale, Pierre Emerick Aubameyang revient en sélection gabonaise. L’attaquant de Chelsea a officiellement annoncé son retour dans un post sur son compte Instagram, ce mardi.

Pierre-Emerick Aubameyang (73 sélections, 30 buts) fait son retour en équipe nationale, presque un an jour pour jour après avoir annoncé sa retraite internationale par le biais d’une lettre adressée à la Fédération gabonaise de football (Fegafoot). Ce retour était presque un secret de polichinelle, suite à l’intervention du président de la République du Gabon, Ali Bongo, qui a décidé de réconcilier le joueur, le staff technique et la Fegafoot.

« Il y a quelques jours, j’ai eu l’immense honneur d’être reçu par le Président de la République de mon pays, Ali Bongo Ondimba, et j’ai eu la chance d’entendre les paroles sages qu’il m’a transmises, tel un père s’adressant à son fils. Suite à cela, je me remets donc à disposition de mon pays et de l’entraîneur Patrice Neveu, avec qui j’ai bien sûr échangé. Panthère un jour, panthère toujours« , a publié l’avant-centre de Chelsea sur ses réseaux sociaux ce mardi. Un dénouement heureux pour le Gabon, à quelques semaines de son affrontement avec la RD Congo lors de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023, le 18 juin prochain.

Pour rappel, PEA avait quitté la sélection dans un contexte de polémique alimentée par une préparation tronquée quelques jours avant le coup d’envoi de la CAN 2021. L’ancien joueur du Barça s’était en effet octroyé une sortie en boîte de nuit à Dubaï, à la suite de laquelle il avait été testé positif au Covid-19. Par la suite, il était rentré en Europe le jour même de l’élimination de l’équipe gabonaise.

