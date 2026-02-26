Gabon : Millennial Potash dévoile un ambitieux plan pour faire de Banio une mine potassique de référence

Millennial Potash Corp. a annoncé l’obtention d’un permis d’exploration baptisé « Haute Banio », couvrant 261,39 km² au sud du Gabon et portant sa surface foncière autour du projet Banio Potash à près de 1 500 km², avec désormais un accès direct à la côte atlantique, un élément clé pour l’exportation et le développement d’infrastructures logistiques.

Millennial Potash Corp. a annoncé l’obtention d’un permis d’exploration baptisé « Haute Banio », couvrant 261,39 km² au sud du Gabon et portant sa surface foncière autour du projet Banio Potash à près de 1 500 km², avec désormais un accès direct à la côte atlantique, un élément clé pour l’exportation et le développement d’infrastructures logistiques.

Le communiqué de la société précise que l’extension n’est pas seulement géographique : elle intègre l’accès au littoral, ouvrant la possibilité d’installer des équipements portuaires et de se raccorder à des axes routiers principaux, dont la route côtière de Mayumba, identifiée comme une voie potentielle de liaison entre le gisement et les principales infrastructures de transit.

Farhad Abasov, président de Millennial Potash, a indiqué que la nouvelle zone renforce les options de développement du projet en élargissant la base de ressources potentiellement exploitables et les scénarios de production. L’entreprise poursuit parallèlement l’étude de faisabilité définitive lancée en début d’année, conduite avec un cofinancement partiel de la US International Development Finance Corporation (DFC), dont l’objectif est d’évaluer des modèles industriels conformes aux standards internationaux et d’établir les éléments techniques nécessaires à une demande de permis d’exploitation.

Publicité

Contexte national et coopération géoscientifique

Cette avancée intervient alors que le Gabon cherche à faire évoluer son secteur minier au-delà d’une logique strictement extractive. Actuellement estimé à environ 6 % du produit intérieur brut, le secteur est ciblé par les autorités pour augmenter significativement sa contribution économique, avec des objectifs officiels évoquant une montée en puissance jusqu’à 25 % d’ici 2030. Dans cette perspective, Libreville met l’accent sur la structuration d’une filière industrielle valorisant les ressources locales — manganèse, fer, or et potasse — et sur l’amélioration du cadre réglementaire pour attirer des capitaux internationaux.

Sur le plan technique, le gouvernement gabonais a conclu un accord de collaboration géoscientifique avec le Conseil pour la Géoscience (Council for Geoscience) d’Afrique du Sud. Le partenariat vise à intensifier les campagnes d’exploration, à développer des cartes géologiques et des inventaires de ressources plus détaillés, et à renforcer les capacités nationales d’analyse pour identifier de nouveaux gisements et mieux qualifier les réserves existantes.

La stratégie de Millennial Potash, telle que présentée dans le communiqué, combine l’extension du périmètre d’exploration et la consolidation des options logistiques pour faciliter la mise en œuvre d’un projet industriel. L’accès au littoral est présenté comme essentiel pour l’étude de configurations d’exportation et pour évaluer la viabilité d’installations portuaires à proximité du gisement. Les travaux de terrain, les forages complémentaires et les études d’impact environnemental et social programmés dans le calendrier de faisabilité doivent fournir des données techniques supplémentaires