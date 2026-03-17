Maurel & Prom a dévoilé ses objectifs pour 2026, avec une prévision de production groupe à 42 700 barils équivalent pétrole par jour et une contribution attendue du Gabon de 14 800 barils par jour en part du groupe, principalement tirée du champ d’Ezanga, selon des documents publiés le 16 mars 2026.

La filiale gabonaise demeure ainsi au centre du portefeuille opérationnel du groupe pétrolier, qui mise sur la stabilité des volumes et des flux de trésorerie issus de cet actif. La prévision de 14 800 b/j en part M&P repose quasi exclusivement sur l’exploitation d’Ezanga, où des opérations de production soutenues visent à maintenir des rendements constants malgré la volatilité des prix du brut.

Sur le plan des chiffres bruts, la production sur Ezanga est attendue à 18 500 barils par jour, le différentiel résultant de la répartition des participations au sein du permis. Maurel & Prom détient une part majoritaire dans l’exploitation, ce qui se traduit par des flux de recettes significatifs pour le groupe à partir de cet unique champ gabonais.

Priorités opérationnelles et diversification vers le gaz

Au-delà du panneau de production pétrolière, l’exercice 2026 marque une montée en puissance de la valorisation du gaz naturel pour Maurel & Prom au Gabon. L’entreprise affiche une stratégie visant à fournir du gaz aux centrales électriques locales, une orientation qui s’inscrit à la fois dans des logiques de diversification des revenus et de réponse aux besoins énergétiques nationaux.

Publicité

Le pivot vers le gaz est présenté comme complémentaire au rôle du pétrole comme principal générateur de cash-flow à court terme. En pratique, la valorisation du gaz implique des investissements et des partenariats pour acheminer et commercialiser la ressource vers les marchés domestiques, avec des retombées attendues sur la structure de coûts et sur l’image institutionnelle du groupe au Gabon.

Les perspectives financières pour 2026 incluent également des contributions notables de l’Angola et de la Tanzanie, signe d’une diversification géographique qui vise à réduire l’exposition aux risques concentrés sur un seul pays. Pour les analystes, cette répartition des actifs illustre la recherche d’équilibre entre production immédiate et développement d’actifs à plus long terme.

Sur Ezanga, Maurel & Prom prévoit de maintenir des investissements en maintenance et en développement afin de préserver la capacité de production. Ces travaux sont considérés comme le levier principal pour atteindre les objectifs annuels, dans un contexte où les aspects logistiques, notamment l’évacuation du brut vers les terminaux d’exportation, continuent de peser sur les coûts opérationnels.

Publicité