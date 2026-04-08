Gabon : Managem consacre 85 milliards FCFA à ses actifs aurifères

Le groupe minier marocain Managem a annoncé l’affectation de 85,2 milliards FCFA au développement de ses actifs au Gabon, somme issue d’un plan continental de 436 milliards FCFA destiné à renforcer ses positions en Afrique. L’investissement doit notamment soutenir le projet aurifère Etéké et vise une mise en exploitation commerciale au dernier trimestre 2028, avec un objectif de production d’environ 60 000 onces d’or par an.

Présente au Gabon par l’intermédiaire de sa filiale Ressources Golden Gram (RGG), Managem confirme par ce montant l’importance accordée au sous-sol gabonais. Pour Libreville, recevoir près de 20 % de l’enveloppe globale traduit, selon les promoteurs du projet, une signalisation positive des investisseurs institutionnels sur le potentiel géologique du pays et sur la stabilité perçue de son cadre réglementaire et fiscal en matière minière.

Le gisement d’Etéké, localisé dans la province de la Ngounié, est présenté comme le principal bénéficiaire de ce plan de financement. Les projections de production et le calendrier annoncés positionnent ce projet comme un élément majeur de la stratégie de croissance de Managem en Afrique centrale, dans un contexte régional où la production aurifère de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) était estimée à 5,5 tonnes en 2025.

Ressources, capacités et volets infrastructurels

Au-delà de l’investissement direct dans l’extraction, l’enveloppe destinée au Gabon englobe des volets liés aux infrastructures logistiques et aux installations de support nécessaires à l’exportation de l’or. Ces composantes doivent garantir la continuité opérationnelle des sites et la viabilité des flux physiques entre les zones d’exploitation et les points d’exportation, selon les informations communiquées par le groupe.

Managem vise, par cette allocation de capitaux, à doubler ses capacités de production au Gabon d’ici 2030. Le groupe compte passer d’une phase principalement exploratoire à une démarche industrialisée, intégrant des étapes de préproduction, de construction des unités de traitement et de mise en place des chaînes logistiques adaptées. L’intensification des investissements se veut aussi un moyen d’homogénéiser les standards techniques et environnementaux avec ceux observés dans les principaux hubs aurifères d’Afrique de l’Ouest.

La direction générale, sous la conduite d’Imad Toumi, a mis en avant la volonté de structurer un pôle aurifère pérenne au Gabon, capable d’accueillir des opérations de grande envergure depuis l’exploration jusqu’à la production commerciale. Les fonds alloués comprennent des dépenses d’ingénierie, d’approvisionnement en équipements miniers et de renforcement des capacités locales, y compris la formation de compétences techniques sur site.

Les autorités gabonaises et les partenaires financiers impliqués dans l’opération n’ont pas communiqué de calendrier détaillé pour chaque étape du déploiement, mais la feuille de route publique situe l’entrée en production d’Etéké au dernier trimestre 2028, avec une montée en régime progressive visant la production annuelle ciblée de 60 000 onces, soit environ 1,7 tonne d’or, depuis la zone située dans la province de la Ngounié.