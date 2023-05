Gabon: le sélectionneur Patrice Neveu réagit au retour d’Aubameyang

-Publicité-

Le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, a réagi au retour de Pierre Emérick Aubameyang chez les Panthères, plus d’un an après son départ. Une nouvelle chaleureusement accueillie par le technicien français.

Il aura fallu plusieurs mois de négociations avec l’implication personnelle du président Ali Bongo, mais c’est finalement fait. Pierre Emerick Aubamayang est de retour en sélection. L’attaquant de Chelsea est sorti de sa retraite internationale dans un courrier adressé à la Fédération gabonaise de football. Une nouvelle qui réjouit son sélectionneur Patrice Neveu. Joint par RFI, le technicien français s’est dit très heureux de ce retour aux affaires de son ancien capitaine.

« Le président de la République a réussi à le convaincre et moi, j’ai toujours dit que la porte restait ouverte. C’est une nouvelle positive. On va pouvoir retravailler ensemble. J’avais gardé un lien avec lui et je l’avais de temps en temps au téléphone », a confié l’homme de 69 ans.

« C’est une bonne chose qu’il revienne, a-t-il poursuivi, mettant en avant l’amour d’Aubame pour le Gabon. Il y a cette coupure après la CAN (2021 au) Cameroun. C’est quelqu’un de sincère et le temps a fait son œuvre. Il est attaché à sa sélection nationale. La priorité, c’est d’aller chercher la qualification pour la CAN 2024. Il a une proximité avec le chef de l’État, et c’est bien. Parfois, il peut y avoir une sensation de ras-le-bol et il avait peut-être annoncé un peu précipitamment sa retraite internationale. »

Malgré sa saison délicate avec Chelsea où il n’a pratiquement pas joué, PEA devrait être de la liste de Neveu pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023, face à la RDC le 18 juin. Un match crucial pour les Panthères qui auront besoin de l’apport de l’ancien de Dortmund pour arracher la victoire. Mais pour le sélectionneur, pas question de reposer toute la pression sur le droitier.

« On va gérer ça en professionnel. Il reste encore jeune, nous allons faire un stage en France à partir du 16 juin, et il va travailler. Oui, il manque de temps de jeu, mais il a de l’expérience et il est capable de se fondre dans le collectif. On va gérer cela au coup par coup. C’est très bien pour nous qu’il soit là. Il va nous aider, mais il ne faut pas tout mettre sur ses épaules. Il sera un atout supplémentaire dans le collectif. Il est très motivé et c’est l’essentiel », a déclaré Neveu.

À deux journées de la fin des éliminatoires, le Gabon est leader du groupe I mais avec seulement trois points d’avance sur le dernier, la RD Congo.

❓⚽️🇬🇦 Après avoir pris sa retraite internationale l’année dernière, Pierre-Emerick Aubameyang signe son retour dans la sélection gabonaise. Comment l’expliquer alors qu’il achève une mauvaise saison à Chelsea ? pic.twitter.com/plZW9QCVnC — RFI Appels Actualité (@AppelsActu) May 18, 2023

