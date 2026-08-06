Gabon : le pays veut faire de l’exploitation minière un moteur de son économie

Confronté au recul de sa production pétrolière, le Gabon veut faire de l’exploitation minière un nouveau pilier de son économie. Les annonces d’investissements se sont multipliées ces derniers mois, tandis que des opérations de recherche et d’exploration se poursuivent dans plusieurs provinces.

Sept mois après sa nomination au ministère des Mines, Sosthène Nguema Nguema affirme que le secteur connaît un regain d’activité. Selon lui, une programmation prévoit l’ouverture d’environ huit mines entre 2026 et 2030, principalement pour le fer, mais aussi pour l’or et la potasse.

Parmi les projets cités figurent les mines de Milingui, de Baniaka et de Mébaga pour le fer, ainsi que celles d’Etéké pour l’or et de la potasse. Le projet de M’Bilan, également consacré au fer, fait aussi partie des exploitations envisagées par les autorités.

Le gouvernement espère que ces ouvertures permettront de créer des milliers d’emplois et d’accélérer la croissance du secteur. Le ministre estime que sa contribution à l’économie, actuellement évaluée à environ 6%, pourrait atteindre 15 à 20% dans les prochaines années.

Les infrastructures au cœur des enjeux

La réalisation de ces ambitions dépendra toutefois de la capacité du pays à renforcer ses infrastructures, estime l’économiste Orphée Mouelé, formé à l’université Omar Bongo. Il cite notamment la construction et la modernisation des routes, des voies ferrées, des ports et des ponts nécessaires au transport des minerais.

L’accès à l’énergie constitue également un enjeu majeur pour les futurs sites miniers. Une production électrique suffisante sera indispensable au fonctionnement des exploitations et au développement d’activités industrielles autour des matières premières.

L’ONG Éthique et bonne gouvernance accueille favorablement les perspectives offertes par le secteur, tout en appelant à des retombées concrètes pour la population. Sa présidente, Edmiaune Zouga, souhaite que les revenus miniers améliorent directement les conditions de vie des Gabonais et bénéficient au plus grand nombre.

Parallèlement à l’accélération de l’extraction, les autorités veulent développer la transformation locale des minerais. Cette stratégie vise à conserver davantage de valeur ajoutée dans le pays, à stimuler l’emploi et à réduire la dépendance du Gabon aux exportations de matières premières brutes.