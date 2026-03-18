Gabon : le gouvernement lance une centrale numérique pour la traçabilité de la filière bois

En mars 2026, le ministère des Eaux et Forêts a officialisé le lancement d’une centrale numérique de données visant la traçabilité intégrale de la ressource forestière au Gabon. Le dispositif instaure un suivi en temps réel par géolocalisation GPS pour chaque bille de bois, de l’abattage en forêt jusqu’à l’embarquement au port d’Owendo, et remplace le système déclaratif jusqu’ici utilisé par l’administration.

Selon le ministère, cette réforme intervient après des constats des régies financières mettant en lumière une baisse des recettes fiscales malgré une production volumétrique apparemment stable. Le nouvel outil doit permettre de croiser des informations à chaque étape — coupe, transport, passage en scierie, embarquement — pour identifier les flux non déclarés et détecter la coupe illégale.

La filière bois représente près de 15 % des exportations du pays et assure la subsistance de plus de 18 000 familles, rappelle le communiqué officiel. Les autorités insistent sur l’importance de disposer de statistiques fiables pour restaurer la souveraineté économique de l’État sur cette ressource.

Fonctionnement technique et enjeux commerciaux et climatiques

La centrale numérique est conçue comme une plate-forme centralisatrice de données reliant les opérations de terrain aux services de contrôle. Chaque bille de bois bénéficiera d’un identifiant suivi par GPS et enregistré dans la base à chaque point de la chaîne logistique. L’objectif affiché est d’obtenir une piste d’audit complète et horodatée, exploitable pour la vérification fiscale et les contrôles douaniers.

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Sur le plan opérationnel, le système doit faciliter la détection instantanée d’anomalies — divergences entre volumes déclarés et volumes géolocalisés, trajets non autorisés, ou entrées/sorties de scieries non concordantes —, ce qui, selon les autorités, devrait réduire les marges d’évasion fiscale constatées ces dernières années.

Au-delà de la lutte contre la fraude, la centralisation des données vise à renforcer la conformité des exportations aux exigences internationales en matière de durabilité. En garantissant l’origine légale et la traçabilité de chaque mètre cube exporté, le Gabon espère répondre aux normes croissantes imposées par des marchés tels que l’Union européenne et les États-Unis et valoriser le label « Bois du Gabon » pour accéder à des segments de marché à plus forte valeur ajoutée.

La plateforme est également présentée comme un outil utile dans la préparation des futures négociations climatiques : une base de données qualifiée d’infalsifiable permettrait, selon le ministère, d’étayer des mécanismes de monétisation des services écosystémiques et des crédits carbone en appui des engagements nationaux.

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