BENIN WEB TV

Gabon : le conseil de discipline propose de radier Eddy Minang, Bruno Obiang Mve suspendu 12 mois

Le conseil de discipline de la magistrature, réuni le 25 août à Libreville, a proposé une radiation contre Eddy Narcisse Minang, tandis que Gabon Media Time rapporte une suspension de douze mois avec incidence sur la rémunération pour Bruno Obiang Mve.

Mohamed ISSA
Publié le à
Politique
77vues
Gabon : le conseil de discipline propose de radier Eddy Minang, Bruno Obiang Mve suspendu 12 mois
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

L’Agence gabonaise de presse précise que la mesure visant Eddy Narcisse Minang doit encore être actée par le Conseil supérieur de la magistrature, présenté comme la seule instance habilitée à prononcer définitivement cette sanction.

Le ministère gabonais de la Justice présentait encore, le 3 avril 2026, Eddy Minang comme procureur général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville, ce qui souligne le rang occupé par le magistrat avant cette procédure disciplinaire.

Gabon Media Time présente Bruno Obiang Mve comme ancien procureur de la République et avocat général. Le média indique que sa suspension a été prononcée au terme de la même audience disciplinaire tenue dans la capitale gabonaise.

Selon l’AGP, un recours devant le Conseil d’État reste possible dans un délai de 15 jours.

Articles liés

Ouganda : Muhoozi Kainerugaba vise la présidentielle de 2031Ouganda : Muhoozi Kainerugaba vise la présidentielle de 2031Togo : l’opposition réclame une transition après l’arrêt de la CEDEAO sur la réforme constitutionnelleTogo : l’opposition réclame une transition après l’arrêt de la CEDEAO sur la réforme constitutionnelleBénin: après la Gaani à Nikki, Romuald Wadagni effectue une escale fraternelle chez Charles Toko à ParakouBénin: après la Gaani à Nikki, Romuald Wadagni effectue une escale fraternelle chez Charles Toko à ParakouGuinée-Bissau : référendum constitutionnel le 30 août sur fond de critiquesGuinée-Bissau : référendum constitutionnel le 30 août sur fond de critiques

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV