Gabon : le conseil de discipline propose de radier Eddy Minang, Bruno Obiang Mve suspendu 12 mois

Le conseil de discipline de la magistrature, réuni le 25 août à Libreville, a proposé une radiation contre Eddy Narcisse Minang, tandis que Gabon Media Time rapporte une suspension de douze mois avec incidence sur la rémunération pour Bruno Obiang Mve.

L’Agence gabonaise de presse précise que la mesure visant Eddy Narcisse Minang doit encore être actée par le Conseil supérieur de la magistrature, présenté comme la seule instance habilitée à prononcer définitivement cette sanction.

Le ministère gabonais de la Justice présentait encore, le 3 avril 2026, Eddy Minang comme procureur général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville, ce qui souligne le rang occupé par le magistrat avant cette procédure disciplinaire.

Gabon Media Time présente Bruno Obiang Mve comme ancien procureur de la République et avocat général. Le média indique que sa suspension a été prononcée au terme de la même audience disciplinaire tenue dans la capitale gabonaise.

Selon l’AGP, un recours devant le Conseil d’État reste possible dans un délai de 15 jours.