Gabon : la suspension des réseaux sociaux perturbe élèves et étudiants

La Haute autorité de la communication a annoncé la suspension de plusieurs services de réseaux sociaux au Gabon, une décision qui reste appliquée près de deux semaines après son entrée en vigueur. Parmi les plateformes visées figurent notamment Facebook, TikTok et YouTube ; WhatsApp, très répandu dans le pays, est lui aussi affecté pour une grande partie de ses fonctionnalités.

Cette coupure touche directement les usages quotidiens des Gabonais : messagerie, partage d’informations et accès à des contenus vidéo sont rendus difficiles, sinon impossibles, depuis le lancement de la mesure. L’impact se fait sentir dans les grandes agglomérations comme dans les zones plus isolées, où ces services jouent un rôle important dans la communication personnelle et professionnelle.

Pour de nombreux élèves et étudiants, la restriction représente une source d’inquiétude et de perturbation. Les groupes d’étude, la circulation de documents pédagogiques et les échanges entre enseignants et apprenants ont vu leurs canaux habituels fortement réduits, compliquant l’organisation des travaux et la préparation des cours.

Sur le plan social, l’arrêt partiel ou total de ces plateformes provoque une vive insatisfaction : utilisateurs individuels, petites entreprises et acteurs culturels dénoncent des difficultés accrues pour rester en contact avec leurs clients, leur public ou leurs proches.

Réactions et stratégies d’adaptation

Face à cette situation, certains usagers tentent de contourner les restrictions en utilisant d’autres moyens de communication — appels vocaux, SMS ou plateformes locales — tandis que d’autres se tournent vers des outils techniques permettant d’accéder aux services bloqués. Ces solutions restent cependant inégales et parfois coûteuses pour une partie de la population.

Des voix issues de la société civile, du milieu étudiant et du secteur privé exigent des explications claires de la part des autorités et réclament la réactivation des services. Les autorités compétentes n’ont pas toujours rendu publiques des informations détaillées sur les motifs précis ou la durée envisagée de la suspension, ce qui alimente l’incertitude et les demandes de transparence.

