Gabon : Fer, Potasse, Nickel… Libreville active le corridor minier du Sud-Ouest

Gabon : Libreville a acté, le 20 mars 2026, un renforcement significatif de sa stratégie minière pour réduire la dépendance pétrolière, en plaçant la province de la Nyanga au centre d’un vaste plan d’investissements. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a validé des calendriers d’exécution pour plusieurs projets structurants visant à générer plus de 100 milliards FCFA de recettes budgétaires annuelles dès 2026.

Lors d’une audience avec des opérateurs du secteur minier, le chef de l’État a ratifié des accords et des chronogrammes portant sur des gisements et des infrastructures portuaires. L’intention officielle, relayée par le ministère des Mines, est de diversifier les revenus de l’État et de réduire la part de la rente pétrolière dans le budget national en développant des activités minières à forte valeur ajoutée.

Cette orientation étend l’exploitation minière au-delà du manganèse du Haut-Ogooué et place la Nyanga, jusqu’ici peu exploitée, au coeur de la nouvelle dynamique. Les autorités insistent sur la transformation locale des ressources et sur des engagements financiers importants de la part des entreprises retenues pour ces projets.

Investissements, production et exigences de transformation locale

Le projet de fer de Milingui, porté par Havilah Mining Gabon (HMG), constitue l’un des piliers de ce plan. Avec un investissement global annoncé proche de 600 milliards FCFA, ce gisement est présenté comme le deuxième plus important du pays, derrière Bélinga. Le calendrier officiel prévoit le démarrage de la phase de production en novembre 2026.

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Dans le même temps, le dossier de la potasse à Mayumba avance avec la participation du groupe canadien Millennial Potash Corp. L’opérateur a confirmé un engagement financier estimé à environ 300 milliards FCFA (500 millions USD) pour développer un site dont la production annuelle est évaluée à 800 000 tonnes d’engrais. Ces projets s’accompagnent d’un volet logistique : le renforcement des infrastructures portuaires à Mayumba est prévu pour faciliter les exportations.

La doctrine gouvernementale, telle que formulée par le ministre des Mines Sosthène Nguema Nguema, impose désormais la transformation locale obligatoire des matières premières. À Doussiegoussou, les gisements de nickel, de cuivre et les carrières de marbre font l’objet de plans de montée en gamme. Une usine de transformation du marbre est en cours de finalisation pour livrer des produits finis destinés aux marchés national et régional.

Les projections sociales communiquées aux autorités indiquent la création attendue de 6 000 à 7 000 emplois directs et indirects dans la province du Sud-Ouest. Le seul projet de Milingui devrait employer plus de 1 500 travailleurs à pleine capacité. Parallèlement, le gouvernement exige des opérateurs le respect strict des normes environnementales et des délais d’exécution, un point souligné lors de l’audience du 20 mars 2026.

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