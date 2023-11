Gabon: Didier Ndong prend sa retraite internationale…à 29 ans

« Chassé » du rassemblement des Panthères du Gabon lors de la trêve internationale de novembre, Didier Ndong a décidé de prendre sa retraite internationale, a annoncé le joueur de 29 ans sur ses réseaux sociaux.

« J’ai solennellement mis un terme à ma carrière internationale (…) Personne n’est indispensable mais on a toujours besoin de quelqu’un, peu importe qui on est sur cette terre. Bonne chance à vous coéquipiers, à vous Staff, et que le bon Dieu dans sa miséricorde vous garde et vous aide pour que nous puissions rêver plus grand avec l’équipe nationale », a-t-il posté sur son compte X (anciennement Twitter).

Une retraite internationale à seulement 29 ans qui pourrait être la conséquence de son exclusion de la sélection gabonaise lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ce mois-ci. Le milieu de terrain d’Al-Riyadh FC et son compatriote Aaron Boupendza ont en effet été écartés du groupe pour n’avoir pas rejoint le groupe à temps.

Joint au téléphone par union.sonapresse, Didier Ndong a confirmé l’information et donné les raisons de son retrait de la sélection. » Je confirme l’information publiée sur ma page Facebook. S’agissant des raisons, je souhaite juste dire que je suis fatigué. Car à chaque fois que j’arrive en regroupement, il y a toujours des problèmes. Et le risque est grand que ces problèmes plombent ma carrière ». Cependant le désormais ex-international gabonais ne ferme pas définitivement la porte. « Toutefois, dans la vie, rien n’est définitif », a-t-il conclu.