Gabon: Aubameyang claque un doublé pour son retour

En préparation de son match face à la RDC en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Gabon a livré ce weekend une rencontre amicale contre le club français de l’Olympique Saint-Quentin. Et les Panthères se sont imposées 7-0 avec un doublé d’Aubameyang pour son retour en sélection.

De retour en sélection, plus d’un an après son départ, Pierre Emerick Aubameyang se montre déjà décisif. Aligné ce dimanche lors du match amical face au club de l’Olympique Saint-Quentin en France, l’attaquant de Chelsea a claqué un doublé pour une victoire 7-0 des Panthères. Deux réalisations qui ont sans doute fait du bien à l’attaquant de Chelsea qui a été nettement en dessous de son niveau cette saison, avec seulement 1 but en 15 rencontres avec les Blues.

Au sortir de la rencontre face à l’équipe de National 2 (D4 française), l’avant-centre de 33 ans s’est réjoui de la belle performance des Jaunes et Bleus, soulignant notamment la parfaite osmose de l’équipe. « Je suis très content d’être de retour et de jouer avec cette équipe dévouée pour le pays. Nous avons pris du plaisir aujourd’hui à jouer ensemble. Cela nous a permis de retrouver nos marques, mais également d’insuffler la cohésion dans notre tanière », a indiqué Aubame. A noter que Mario Lemina, lui aussi de retour en équipe nationale, Allan Do Marcolino (doublé), David Sambissa, et Aaron Boupendza sont les autres buteurs de ce match facile des Panthères.

Un bon résultat pour la bande à PEA, malgré le niveau de l’équipe en face, qui préparent la rencontre décisive face à la RDC, le 18 juin prochain, en cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Leaders du groupe I avec 7 points, les poulains de Patrice Neveu ne sont plus qu’à un pas de la qualification à la phase finale, tandis que les Léopards de la RDC, bons derniers avec 4 points, ont toujours leur destin en main.

