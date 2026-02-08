Gabon : Arthur Mbina Nzamba prend la tête de l’UPEGA

L’Union pétrolière gabonaise (UPEGA) a procédé à un renouvellement de sa direction avec la nomination d’Arthur Mbina Nzamba à la présidence, désigné par le Conseil d’Administration et de Surveillance (CAS) le 2 février 2026 et installé officiellement le 5 février 2026, dans un contexte où le secteur pétrolier gabonais reste central pour l’économie nationale.

La passation de pouvoir intervient après la nomination de Jacqueline Ilogue épouse Bignoumba au poste de ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle, laissant la présidence de l’UPEGA vacante. La nouvelle direction devra composer avec des enjeux persistants : compétitivité des opérations, respect des obligations réglementaires, et montée des attentes en matière d’emploi local et de responsabilité sociétale des entreprises.

Le Conseil d’Administration et de Surveillance qui a choisi Arthur Mbina Nzamba regroupe les sociétés en production, des opérateurs d’exploration, des entreprises détenant des participations, ainsi que des prestataires et sous-traitants du secteur. Cette composition reflète la nature multipartite de l’association qui agit comme plateforme de coordination et de représentation des intérêts des acteurs privés du secteur pétrolier face à l’État et aux institutions nationales.

Un profil RH et négociateur pour renforcer le dialogue social

Arthur Mbina Nzamba apporte plus de trente ans d’expérience dans l’industrie pétrolière, notamment à des postes de direction des ressources humaines. Ancien directeur des ressources humaines de Maurel & Prom Gabon, il a exercé au sein de groupes internationaux tels que Shell Gabon et Addax Petroleum, ce qui lui confère une connaissance approfondie des dynamiques opérationnelles et sociales propres au secteur.

Son parcours inclut des responsabilités en matière de relations sociales et de gestion du personnel, ainsi qu’un rôle de co-négociateur mandaté par l’UPEGA lors des discussions tripartites avec le gouvernement et l’Organisation Nationale de l’Emploi et de la Promotion (ONEP) en 2006. Ces expériences sont perçues comme des atouts pour piloter les échanges entre opérateurs, autorités publiques et instances sociales.

Dans sa première prise de parole publique, M. Mbina Nzamba a déclaré vouloir placer son mandat « sous le signe de l’écoute et du dialogue » et a exprimé l’intention de « travailler avec toutes les parties prenantes pour promouvoir les intérêts des membres et contribuer au développement du secteur pétrolier au Gabon ». Ce positionnement met l’accent sur la concertation comme outil de gestion des tensions liées aux réformes du contenu local, aux obligations fiscales et à la responsabilisation des activités pétrolières vis‑à‑vis des communautés locales.

