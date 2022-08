Gabon: Ali Bongo ambitionne-t-il un nouveau mandat?

A la veille de la célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance du Gabon, le président Ali Bongo s’est adressé à la nation. Dans son discours, le chef de l’Etat Gabonais a laissé croire qu’il n’a pas encore dit son dernier mot. Il dit avoir de fortes ambitions pour le Gabon et rêve de viser encore plus haut. Quitte à briguer un nouveau mandat?

Élu pour la première fois en 2009, et réélu en 2016, Ali Bongo (63 ans), ne s’est pas déclaré candidat à sa propre succession, mais depuis mardi, beaucoup pensent qu’il a l’intention de briguer un troisième mandat. En effet, le président Gabonais a prononcé un discours chargé d’ambitions, laissant la porte ouverte à un possible troisième mandat.

“…Pour le Gabon, il n’y a aucune limite à mes ambitions. Il faut dire que nous, les Gabonais, aimons « rêver grand ». Nous avons de grandes ambitions, de grandes aspirations. Peut-être sont-elles parfois trop élevées ?”, a déclaré le président Bongo. “…Mais l’ambition, ne l’oublions jamais, est un moteur pour l’action. Que dirait on si je manquais d’ambition pour le Gabon ! Et, pour citer un écrivain célèbre, “il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles”

C’est pourquoi, ajoute M. Bongo, “mes chers compatriotes, je continuerai dans les mois et années à venir à nourrir des ambitions, de grandes ambitions, pour le Gabon”. “Je continuerai donc à me tenir à vos côtés, en particulier aux côtés des plus défavorisés, de ceux qui souffrent. Jamais je ne vous abandonnerai”.

Le président Ali Bongo n’a clairement pas annoncé sa candidature à une nouvelle élection, mais, se fiant à son discours, beaucoup lui prêtent l’intention encore que, la constitution le lui autorise.