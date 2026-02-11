Gabon : Air Taxi Gabon, projet de taxis aériens à la demande pour le transport intérieur

Ce lundi 9 février 2026, la ministre du Tourisme Durable et de l’Artisanat, Marcelle Ibinga Épse Itsitsa, a reçu le directeur général du cabinet E‑Consulting, Alfred‑Pierre Etouke, venu présenter officiellement le projet Air Taxi Gabon, une initiative de transport aérien intérieur à la demande destinée à améliorer la mobilité entre centres urbains et sites touristiques isolés.

Ce lundi 9 février 2026, la ministre du Tourisme Durable et de l’Artisanat, Marcelle Ibinga Épse Itsitsa, a reçu le directeur général du cabinet E‑Consulting, Alfred‑Pierre Etouke, venu présenter officiellement le projet Air Taxi Gabon, une initiative de transport aérien intérieur à la demande destinée à améliorer la mobilité entre centres urbains et sites touristiques isolés.

Au cours de cette audience, les représentants d’E‑Consulting ont exposé les grandes lignes du projet et les objectifs visés. Selon les éléments communiqués, Air Taxi Gabon entend renforcer l’accessibilité des destinations à fort potentiel écologique et naturel, en réduisant les temps de trajet et en proposant une solution complémentaire aux infrastructures routières souvent insuffisantes dans certaines régions. Les échanges ont notamment porté sur les mécanismes envisagés pour le fonctionnement du service, ses buts opérationnels et son articulation avec les acteurs du tourisme national.

Le cabinet a insisté sur une vision de transport flexible et sécurisée, prenant en compte les spécificités géographiques du territoire gabonais. Les promoteurs ont présenté leur projet comme compatible avec les orientations gouvernementales de diversification de l’offre touristique et de modernisation des modes de mobilité, et la ministre a salué l’initiative comme une proposition s’inscrivant dans la valorisation de la destination Gabon.

Aspects opérationnels présentés et contrôle réglementaire

Les responsables d’E‑Consulting ont détaillé des axes de travail visant à concilier mobilité et préservation des sites naturels, en évoquant la nécessité d’une coordination avec les autorités locales et les opérateurs touristiques pour définir les liaisons prioritaires et les conditions d’exploitation. Les discussions ont également abordé les impératifs de sécurité et les procédures de maintenance et de contrôle que devra respecter tout service aérien opérant sur des liaisons intérieures, dans un contexte où la desserte de zones éloignées implique des contraintes logistiques spécifiques.

Parallèlement à cette présentation, le secteur aérien gabonais a connu une évolution administrative en lien avec une demande d’exploitation déposée par la compagnie Value Jet. L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) a conduit une mission d’inspection du 15 au 16 janvier 2026 à Lagos, afin d’examiner la conformité de la base opérationnelle de la compagnie aux normes internationales de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). Le rapport d’inspection a estimé que les éléments contrôlés répondaient aux exigences examinées par la délégation.

La démarche d’E‑Consulting et l’analyse de l’ANAC s’inscrivent dans un contexte où les questions de régulation, de sécurité et d’intégration au tissu touristique national font l’objet d’attentions particulières. La demande d’exploitation déposée par Value Jet demeure en cours d’instruction auprès de l’ANAC