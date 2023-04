Gabon : adoption d’une nouvelle Constitution en vue des élections présidentielles

Le Parlement gabonais a adopté une révision de la Constitution avec 86% de voix favorables. Cette nouvelle Constitution, la huitième depuis la fin du monopartisme, modifie plusieurs articles relatifs aux élections présidentielles à venir en août 2023. Elle prévoit notamment l’alignement des mandats politiques et l’harmonisation de leur durée à cinq ans.

La révision de la Constitution gabonaise a été adoptée le jeudi 6 avril 2023 par le Parlement réuni en Congrès avec 178 voix pour, 8 voix contre et 12 abstentions. Cette nouvelle Constitution, la huitième depuis la fin du monopartisme en 1991, modifie plusieurs articles relatifs aux élections présidentielles prévues en août 2023.

Les principaux changements concernent les élections présidentielles, notamment le suffrage, l’âge d’éligibilité, la durée du mandat présidentiel, les candidats éligibles à la fonction de président de la République, la nomination du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, l’organisation du Conseil économique, social et environnemental ainsi que la désignation de ses membres.

La nouvelle Constitution consacre le principe de l’alignement de tous les mandats politiques et l’harmonisation de leur durée à cinq ans, la non-limitation de tous les mandats politiques, l’adoption du scrutin à un tour pour toutes les élections politiques, le passage de 18 ans à 30 ans de l’âge d’éligibilité pour le président de la République, le passage de 40 à 35 ans de l’âge d’éligibilité pour les sénateurs et le passage du délai d’enrôlement de 45 à 30 jours.

Le Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze, a souligné que ces mesures conduiraient à des élections moins contestées et à des lendemains électoraux plus apaisés.

La nouvelle Constitution fait suite à une concertation qui avait rassemblé les partis politiques de la majorité et de l’opposition du 13 au 23 février 2023 pour une réforme du système électoral et pour des lendemains électoraux apaisés.

Cette adoption intervient à quelques mois des élections présidentielles et a été saluée comme un pas en avant vers des élections plus justes et transparentes. Toutefois, l’opposition gabonaise n’a pas encore réagi à cette nouvelle loi fondamentale. Depuis quelques années et en particulier depuis les soucis de santé du président Ali Bongo, la Constitution gabonaise a été modifiée à plusieurs reprises.