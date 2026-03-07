Gabon : à 156 milliards FCFA de CA en 2025, le modèle Ceca-Gadis s’effondre sans les aides de l’État

Ceca-Gadis, leader historique de la distribution au Gabon, enregistre pour la cinquième année consécutive une baisse d’activité significative : son chiffre d’affaires recule de 12 % et s’établit à 156 milliards FCFA en 2025, selon les comptes publiés. Le groupe subit une crise structurelle liée à l’effritement d’un modèle économique qui combinait centres urbains rentables et magasins déficitaires dans les zones rurales.

Le modèle de péréquation sociale qui permettait de compenser les pertes des points de vente isolés par les marges dégagées dans les hypermarchés urbains est mis à mal. En dix ans, le groupe est passé d’un chiffre d’affaires de 224 milliards FCFA en 2015 à 156 milliards en 2025, soit près de 70 milliards FCFA évaporés, selon les mêmes sources. Cette décrue continue s’inscrit dans un contexte de redéfinition des soutiens publics et d’évolution rapide des comportements d’achat.

L’arrêt progressif des facilités accordées par l’État — aides logistiques et avantages fiscaux ayant historiquement soutenu l’approvisionnement des zones reculées via les enseignes Cecado et Gaboprix — est présenté comme le principal facteur déclencheur de l’érosion financière. La rationalisation des finances publiques a réduit ces appuis, exposant le groupe à des coûts opérationnels jugés prohibitifs pour sa structure actuelle.

Concurrence, restructuration et perspectives de redressement

Sur le plan concurrentiel, la hiérarchie du marché a évolué rapidement. Des acteurs plus légers et spécialisés, cités dans les rapports sectoriels comme Prix Import ou SANgel, ont capté une partie de la clientèle de la classe moyenne urbaine en optimisant leurs structures de coûts et en modernisant leurs offres. Cette dynamique a creusé l’écart avec Ceca-Gadis, confrontée à une masse salariale rigide et à un réseau de magasins vieillissant.

Le recul des performances s’est traduit par une baisse du résultat net de 18 % en 2024, poussant la direction à lancer un plan de restructuration incluant la fermeture programmée de 43 magasins sur les 103 que compte le réseau. Ces fermetures visent à réduire la voilure commerciale et à recentrer les investissements sur des pôles jugés plus viables économiquement.

L’entrée de l’État au capital à hauteur de 35 % début 2024 a été présentée par les autorités comme une mesure d’urgence. Cette prise de participation s’accompagne du lancement du plan de relance baptisé « Excellence 2024-2027 », qui prévoit notamment une accélération de la transformation digitale et une rationalisation de la présence provinciale.

