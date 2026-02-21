Gabon : 225 MW et plus de 100 milliards FCFA pour la future centrale d’Orenco à Owendo

Le 18 février 2026 à Libreville, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu une délégation du groupe finlandais Wärtsilä conduite par Kenneth Engblom, vice‑président Afrique et Europe, pour confirmer les détails de la future centrale d’Orenco à Owendo : 225 mégawatts de capacité installée, un coût estimé à plus de 100 milliards de francs CFA, un démarrage des travaux en juin 2025 et une mise en service prévue en 2028.

Le 18 février 2026 à Libreville, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu une délégation du groupe finlandais Wärtsilä conduite par Kenneth Engblom, vice‑président Afrique et Europe, pour confirmer les détails de la future centrale d’Orenco à Owendo : 225 mégawatts de capacité installée, un coût estimé à plus de 100 milliards de francs CFA, un démarrage des travaux en juin 2025 et une mise en service prévue en 2028.

Le projet, situé dans la commune portuaire d’Owendo au sud de Libreville, s’inscrit parmi les investissements énergétiques les plus importants engagés ces dernières années au Gabon. Les autorités et les partenaires industriels présentent cette centrale comme une réponse à la montée de la demande électrique dans le Grand Libreville, où la croissance démographique et l’extension des activités économiques pèsent sur la stabilité du réseau.

Développé en partenariat avec la Gabon Power Company (GPC), entité publique chargée des infrastructures énergétiques, le chantier d’Orenco mobilise des équipements et des expertises internationales. Les informations communiquées lors des échanges font état d’un calendrier serré : lancement des travaux en juin 2025 et exploitation commerciale planifiée pour 2028, sous réserve du respect des étapes techniques et administratives.

Publicité

Un acteur international pour renforcer la production et la stabilité du réseau

Wärtsilä, qui dispose d’un portefeuille mondial d’environ 79 gigawatts de capacité installée, intervient déjà sur plusieurs marchés d’Afrique subsaharienne. Le groupe finlandais est réputé pour la fourniture de centrales thermiques et hybrides — systèmes combinant différentes sources et technologies — destinées à améliorer la fiabilité des réseaux électriques nationaux. Lors de la rencontre à Libreville, les représentants de Wärtsilä ont détaillé les aspects techniques et logistiques envisagés pour Orenco.

Le montant estimé du projet, supérieur à 100 milliards de francs CFA, en fait une opération majeure en matière d’investissement public‑privé dans le secteur énergétique gabonais. Selon les documents présentés aux autorités, la centrale devra alimenter à la fois les besoins résidentiels et ceux du tissu économique local, avec des objectifs de réduction des coupures et d’amélioration de la qualité de service.

Sur le plan opérationnel, le partenariat avec la Gabon Power Company vise à associer le savoir‑faire industriel de Wärtsilä à la gouvernance et aux impératifs nationaux fixés par l’État gabonais. Les modalités précises de financement, d’assistance technique et de maintenance n’ont pas été rendues publiques dans leur intégralité au moment des échanges, mais le calendrier et la capacité annoncés ont été confirmés par les deux parties.

Publicité