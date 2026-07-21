Gaani 2026: de nouvelles dispositions pour une célébration historique à Nikki

En vue de l’édition 2026 de la fête de la Gaani, d’importantes mesures d’organisation et d’aménagement d’infrastructures sont déployées afin d’offrir une célébration d’une envergure inédite.

​La Cour impériale de Nikki a officiellement dévoilé le calendrier des célébrations rituelles. Les festivités du Donkonrou, marquant le Nouvel An traditionnel, se dérouleront du 23 au 25 juin 2026. Elles ouvriront la voie aux manifestations de la grande Gaani 2026, programmées du 25 au 27 août 2026.

La journée du 25 août sera consacrée à la sortie officielle des tambours sacrés, suivie le 26 août par le point d’orgue de l’événement avec la grande parade équestre et les rituels de cour. L’audience royale de clôture, le Kayessi, se tiendra le 27 août.

​Modernisation des sites et mobilisation gouvernementale

​Pour marquer le coup et transformer l’événement en un carrefour touristique mondial, le gouvernement béninois s’associe étroitement à la Cour impériale. Les chantiers d’aménagement du parcours emprunté lors des cérémonies rituelles ont été lancés pour moderniser le cadre tout en préservant le patrimoine spirituel.

Une délégation gouvernementale composée de quatre ministres s’est d’ailleurs rendue sur le terrain à Nikki pour inspecter les travaux du nouveau palais impérial et des sites sacrés, dont la livraison complète est prévue d’ici le 23 août 2026.

​Une ambition d’internationalisation

​Après l’édition test de l’année précédente dans le nouveau palais royal, l’objectif affiché est d’ancrer la Gaani dans un protocole d’internationalisation des grands événements culturels béninois, à l’instar des initiatives menées à Ouidah ou Porto-Novo.